Reactivan centro piscícola en Comayagua con inversión de L2.5 millones

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) invirtió 2.5 millones de lempiras en la reactivación del Centro Nacional de Investigación El Carao, ubicado en Playitas, Comayagua, con el objetivo de aumentar la producción de alevines de tilapia, reducir los costos para los productores y dinamizar la actividad piscícola en el país. El proyecto es ejecutado por la SAG, a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca), como parte de las acciones orientadas a fortalecer la producción acuícola y apoyar a los productores dedicados al cultivo de tilapia.

Nuryn Meza, directora general de Digepesca, explicó que “el centro está especializado en la producción de alevines de tilapia gris nilótica y tilapia roja”. “Nuestra especialización es la producción y reproducción de alevines de tilapia de diferentes especies, como la tilapia gris y la tilapia roja en diferentes variedades”, detalló Meza. Como parte de la reactivación del centro, en octubre estará disponible la producción de alevines de tilapia gris y, a partir de noviembre, la de tilapia roja para los piscicultores de Comayagua y otras regiones del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El precio establecido será de 50 centavos por unidad, con lo que se busca facilitar a los productores el acceso a este insumo y reducir los costos iniciales para quienes desean comenzar o ampliar la producción de tilapia. La disponibilidad de alevines a este precio puede favorecer la incorporación de nuevos productores al rubro y fortalecer la capacidad productiva de quienes ya se dedican a la piscicultura. Las zonas de mayor producción de tilapia se concentran en los departamentos de La Paz y Cortés, donde la actividad piscícola representa una fuente importante de producción e ingresos para las familias dedicadas al cultivo de esta especie.