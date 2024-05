Rasel Tomé responde a Gabriel Bonilla: “No soy ningún pandillero”

Tras estos fuertes señalamientos, Tomé reaccionó este lunes diciendo que “no es ningún pandillero” y rechazó haber “extorsionado” a la presidenta Xiomara Castro para estar al frente de algún ministerio.

“Yo no soy ningún marero, no soy ningún pandillero, yo soy un patriota, no soy un delincuente. Soy un representante del pueblo hondureño electo en las urnas, cuando se refieren a mí estos funcionarios como marero, como pandillero, están agrediendo al pueblo hondureño”, manifestó Tomé ante medios de comunicación.

“Eso no es tolerable, eso es inadmisible, eso no se puede permitir, que los compañeros funcionarios de nuestro partido Libre usen esas expresiones”, agregó visiblemente molesto el congresista.

Rasel Tomé prosiguió con sus declaraciones aseverando que en ningún momento ha buscado beneficios personales o familiares a causa de sus puestos políticos y negó haber ejercido presiones para colocar a sus familiares en puestos de la administración pública.

“Yo nunca he andado buscando un interés personal o familiar, yo nunca anduve extorsionando a la presidenta buscando ministerios, ni tampoco fui como algunos que llegaron a poner a sus hermanos de ministro y en posiciones, aquí lo puedo decir públicamente, la presidenta Xiomara Castro lo puede decir, este servidor nunca la anduvo buscando”, apuntó Tomé.

Tomé cerró su participación solicitando a la presidenta Castro remover de sus cargos a los funcionarios que considera que han “irrespetado” a la militancia del partido Libertad y Refundación (Libre) y le pidió a la mandataria recibirlo para presentarle documentación de irregularidades en diferentes instituciones.