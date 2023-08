Quintín Soriano lamenta que no tomen en cuenta a los alcaldes para la elección de fiscales

Según el edil de Choluteca “esto del fiscal, si no me equivoco, no se va a elegir, se va a ir hasta el próximo año; porque aquí se sabe para donde va la ruta”, ironizó.

Es de conocimiento que la elección de los dos fiscales, como muchas otras cosas del quehacer legislativo, no ocurren si no hay consensos entre las fuerzas políticas y los caudillos de los partidos políticos.

Sobre esto dijo al ser consultado: “Estamos visitando el país. Yo he hablado muy claro, en octubre yo tomo la decisión, primero hay que ver cuál es la percepción del pueblo, que piensan de Quintín Soriano y en base a eso continuamos”, aseveró.

De acuerdo con Soriano, si no ocurre así, “si el 50 más uno dicen que no me conocen, que no es buena la percepción, doy la media vuelta y me regreso a mi lugar”.