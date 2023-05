Quintín Soriano, alcalde de Choluteca, confirma aspiración presidencial

CHOLUTECA, HONDURAS.- El alcalde del municipio de Choluteca, Quintín Soriano, confirmó a EL HERALDO que está en busca de la presidencia de Honduras para el siguiente proceso electoral.

Sin embargo, el edil explicó a este rotativo que será hasta agosto que oficialice la candidatura por el Partido Liberal (PL).

“Ya he andado recorriendo varias partes de Honduras. Me he metido a los mercados a hablar con la gente y les he contado sobre mi gestión en Choluteca y la verdad que nadie me ha dicho algo malo, así que siento que vamos por buen camino, pero tengo que recorrer todo el país”, dijo Soriano.