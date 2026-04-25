¿Cómo estará el clima en Honduras durante los próximos días?

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas seguirán predominando en gran parte del territorio nacional, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), con variaciones leves en horas de la tarde.

El comportamiento atmosférico responde a una etapa de transición entre la época seca y la lluviosa.

“Van a continuar las condiciones secas en la mayor parte del país, sobre todo en la mañana. Por la tarde la convergencia de vientos del Caribe y Pacífico generará lluvias débiles a moderadas con tormentas eléctricas en el sur y suroccidente”, detalló el pronosticador de turno de Cenaos, Luis Fonseca.

Durante las primeras horas del día se mantendrá un ambiente seco y cálido, mientras que en la tarde se podrían presentar chubascos aislados principalmente en el sur del territorio hondureño.

“Este periodo seco continuará durante los próximos días, al menos por una semana más, manteniendo baja probabilidad de lluvias en la mayor parte del territorio nacional”, puntualizó el pronosticador.

Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a los cambios repentinos del clima, ya que la dinámica atmosférica propia de abril puede generar variaciones rápidas en las condiciones.