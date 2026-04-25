¿Cómo estará el clima en Honduras durante los próximos días?

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas seguirán predominando en gran parte del territorio nacional, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), con variaciones leves en horas de la tarde.
El comportamiento atmosférico responde a una etapa de transición entre la época seca y la lluviosa.
“Van a continuar las condiciones secas en la mayor parte del país, sobre todo en la mañana. Por la tarde la convergencia de vientos del Caribe y Pacífico generará lluvias débiles a moderadas con tormentas eléctricas en el sur y suroccidente”, detalló el pronosticador de turno de Cenaos, Luis Fonseca.
Durante las primeras horas del día se mantendrá un ambiente seco y cálido, mientras que en la tarde se podrían presentar chubascos aislados principalmente en el sur del territorio hondureño.
“Este periodo seco continuará durante los próximos días, al menos por una semana más, manteniendo baja probabilidad de lluvias en la mayor parte del territorio nacional”, puntualizó el pronosticador.
Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a los cambios repentinos del clima, ya que la dinámica atmosférica propia de abril puede generar variaciones rápidas en las condiciones.
“En cuanto al oleaje, se mantiene bastante calmado, entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, con condiciones estables en el mar”, indicó Fonseca.
Las condiciones marítimas favorecen la navegación en ambas costas del país, sin alertas significativas, lo que representa estabilidad para el sector pesquero y transporte marítimo.
Canícula y El Niño
Por otra parte, Cenaos informó que debido a la influencia de El Niño, la canícula tendrá repercusiones con menor lluvia y mayor duración. Este fenómeno se presenta por lo general del 15 de julio al 15 de agosto, pero podría extenderse más este año.
Este fenómeno climático seguirá influyendo en la reducción de las precipitaciones, afectando la duración de la temporada de lluvias y elevando las temperaturas en varias regiones.
“Estamos en transición entre época seca y lluviosa, los modelos aún se ajustan. Es difícil pronosticar en abril porque a veces se anuncian lluvias que no llegan o viceversa, por cambios atmosféricos”, deatalló el especialista.
Los expertos explican que la variabilidad climática en este periodo se debe a factores como la inversión térmica nocturna y el calentamiento diurno que activa nubosidad en zonas montañosas.
“La zona más afectada es el suroccidente y el sur, donde la convergencia de vientos genera vaguadas y tormentas eléctricas. Las temperaturas se mantendrán altas entre 37 y 38 grados”, indicó el entrevistado.
Además, Cenaos indicó, que los índices de rayos ultravioleta están altos entre las 10:00 de la mañana y 2:00 de la tarde, cuando el sol pasa por el cénit, con radiación casi perpendicular en gran parte del país hasta inicios de mayo.
Cenaos recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol en horas críticas, mantenerse hidratada y seguir los boletines oficiales ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.