Condiciones secas en la mayor parte del país este miércoles 11 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- El país continuará bajo condiciones secas y estables este miércoles 11 de febrero de 2026, con lluvias débiles y aisladas previstas únicamente en algunas zonas del país durante la tarde, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Según el pronosticador de turno, José Pompilio Pavón, el viento del este y noreste estará ingresando humedad al territorio nacional, lo que favorecerá la presencia de lluvias y chubascos débiles aislados en el norte y nororiente.
“Para el miércoles 11 de febrero del año 2026, prevalecen las condiciones secas y estables sobre el territorio nacional. Por la tarde, el viento del este y noreste estará transportando humedad, generando lluvias y chubascos débiles aislados sobre el norte y nororiente”, detalló Pavón.
En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos reportó oleajes de entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.
Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 17. En la región central, el termómetro alcanzará 30 grados como máximo y 18 como mínimo.
La región insular presentará temperaturas entre 28 y 24 grados, mientras que en la región norte oscilarán entre 28 grados de máxima y 20 de mínima. Para la región oriental, se prevén 30 grados de máxima y 18 de mínima.
Las temperaturas más altas se mantendrán en la región sur, donde se esperan hasta 38 grados centígrados, con una mínima de 24. En contraste, la región occidental registrará una máxima de 26 grados y una mínima de 13, las más frescas del país, según el informe de Cenaos.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).