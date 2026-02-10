Condiciones secas en la mayor parte del país este miércoles 11 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- El país continuará bajo condiciones secas y estables este miércoles 11 de febrero de 2026, con lluvias débiles y aisladas previstas únicamente en algunas zonas del país durante la tarde, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Según el pronosticador de turno, José Pompilio Pavón, el viento del este y noreste estará ingresando humedad al territorio nacional, lo que favorecerá la presencia de lluvias y chubascos débiles aislados en el norte y nororiente.

“Para el miércoles 11 de febrero del año 2026, prevalecen las condiciones secas y estables sobre el territorio nacional. Por la tarde, el viento del este y noreste estará transportando humedad, generando lluvias y chubascos débiles aislados sobre el norte y nororiente”, detalló Pavón.