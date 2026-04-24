Condiciones secas y lluvias débiles marcarán el clima este sábado 25 de abril

Detalló que “por la tarde, la convergencia de viento y humedad provenientes del mar Caribe y del océano Pacífico provocarán lluvias y chubascos de débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica para la región sur y suroccidente”.

El pronosticador de turno, Mario Centeno, explicó que “tenemos condiciones secas en la mayor parte del país”, pero advirtió variaciones en el comportamiento atmosférico conforme avance el día.

Sin embargo, durante horas de la tarde se esperan cambios en algunas regiones debido a la interacción de humedad proveniente de dos fuentes marítimas.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas predominarán este sábado 25 de abril en la mayor parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico emitido por Cenaos de Copeco.

Para la región central, las precipitaciones serán más aisladas y de menor intensidad, según el reporte oficial compartido por el experto.

En cuanto a otros fenómenos, Centeno indicó que “este día se espera el paso del sol por su cénit en los departamentos de Valle y Choluteca”, un evento astronómico que ocurre cuando el astro se posiciona perpendicularmente sobre esas zonas.

Respecto a las condiciones marítimas, el oleaje, tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca, se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura, sin mayores alteraciones.

En la capital, Tegucigalpa, se registrará una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 18 C°, mientras que en la región central se alcanzarán hasta 34 C° y descenderán a 19 C°.

Para la región norte se esperan temperaturas más elevadas, con máximas de 37 C° y mínimas de 23 C°, en tanto que en el oriente oscilarán entre 34 C° y 20 C°.

En el resto del país, la región sur tendrá temperaturas de hasta 35 C° y mínimas de 24 C°; la zona occidental registrará 34 C° como máximo y 13 C° como mínimo, mientras que en el área insular se prevén valores entre 31 C° y 26 C°.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).