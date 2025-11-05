Procesan a alcalde de Bonito Oriental, pero seguirá su caso en libertad

Tegucigalpa, Honduras.- El actual alcalde del municipio de Bonito Oriental, Mario Renato Planas Turcios, deberá seguir el proceso legal en los tribunales, luego de que un juez dictara el auto de formal procesamiento en la causa penal que se le sigue. El edil de Bonito Oriental, en el departamento de Colón, es acusado por el Ministerio Público (MP), del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso prohibido. ​​​​Marvin Mendoza, apoderado legal de Mario Planas, compareció en la audiencia inicial y al término de la evacuación de los medios de prueba, el juez dictó el auto de formal procesamiento.

"La decisión tomada por el Juzgado con Jurisdicción Nacional nos causa agravios y vamos a estar planteando la apelación en vista de que se dio el auto de formal procesamiento por la tenencia de arma de fuego de uso prohibido y municiones", manifestó Marvin Mendoza.

A criterio del defensor, el fusil AR-15 que le fue encontrado a su poderdante, "en la Ley de Control de Armas se contempla como arma de uso permitido, ya que la misma no es un arma de fuego automática y ahí recae la diferencia entre un arma de uso prohibido y permitido, ya que esta es semiautomática". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En libertad

En la audiencia inicial, el togado ratificó las medidas distintas a la prisión preventiva, de las que goza el alcalde de Bonito Oriental, por ende seguirá defendiéndose en libertad.