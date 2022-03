Presidente del CN reconoce elevado pago de viáticos y llama al control

“A raíz de la publicación que sacó EL HERALDO pedí que me dieran el dato de mi sueldo y pude verificar que de la remuneración base ya con las deducciones nos quedan 68,000 lempiras y a eso se le suman los viáticos que para los diputados de Olancho andan alrededor de 50,000 lempiras”, mencionó a este rotativo el congresista Rafael Sarmiento que dirige a Libertad y Refundación (Libre), bancada mayoritaria.

Agregó que “este Congreso está operando con el 30 o 40% con lo que operaba anteriormente, había un montón de canonjías que se daban antes que se cancelaron totalmente. Este poder del Estado va a ser una de las administraciones con mayor austeridad”.

Mientras que el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez, admitió a EL HERALDO que la subvención de la que es objeto ronda los 30,000 lempiras, de los cuales invierte más de 16,000 lempiras entre la gasolina y mantenimiento a su vehículo al viajar de La Ceiba a Tegucigalpa y viceversa en las cuatro ocasiones que se moviliza mensualmente al hemiciclo.

“El diputado que no se acerque al Congreso no debe de recibir ni viáticos ni sueldo; me parece justo que debe de haber un control y reporte de los gastos que hacen los funcionarios (refiriéndose a los parlamentarios), se documente para hacerlo más efectivo”, sostuvo.