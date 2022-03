Hay 32 causas abiertas contra expresidente JOH en Honduras, dice defensa

“De acuerdo con la ley, los diputados del Parlacen gozan de las mismas prerrogativas que la norma local de cada nación le otorga a sus diputados, en el caso de Honduras no hay inmunidad, pero cuando es un tercer país que solicita la extradición, en este caso Estados Unidos, debe primero escucharse a la CCJ”, añadió Bonilla.

La abogada afirmó que se hizo la solicitud ante el juez natural de hacer consultas prejudiciales ante la CCJ, pero este lo desestimó, “por eso habíamos pedido que se reprogramara la audiencia de presentación y evacuación de pruebas, porque nosotros ya hicimos la consulta ante el tribunal Centroamericano, pero no ha enviado aún respuesta... hicimos la misma solicitud ahora ante el Pleno de la CSJ, que esperemos a la respuesta a nuestra consulta”.

Según explicó la abogada hay información oficial que el Ministerio Público ha enviado a la CSJ, en atención a una solicitud presentada por la defensa, un informe que detalla que hay 32 causas abiertas en contra de Hernández, dos de ellos por casos similares a los que motivan la solicitud de extradición.

DE INTERÉS: Sociedad civil y analistas ven extradición de JOH ’como el inicio de la caída de la corrupción’

La especialista en leyes reiteró que esos procesos deberían ser evacuados primero en Honduras, antes de otorgar el pedido de Estados Unidos.

“De acuerdo con los artículos 263 y 264 del Código Procesal Penal son etapas del proceso judicial las denuncias e investigaciones, es decir el proceso inicia con la denuncia, y la investigación preliminar también forma parte del proceso judicial, no se necesita que se libre un requerimiento para que se considere que hay un caso abierto, está comprobado que estas acusaciones no están archivadas y no están cerradas, son 32 procesos abiertos y por ende la extradición debe esperar hasta que estas denuncias sean evacuadas en Honduras”, reafirmó Bonilla.

+Análisis: ¿en cuánto tiempo podría ser enviado JOH a Estados Unidos?