Presidente de la Confraternidad Evangélica: "Me siento conmovido de ver al pueblo de Dios caminar"

Irías señaló que la gran convocatoria refleja el anhelo de los hondureños por un futuro con unidad, esperanza y reconciliación

  • 16 de agosto de 2025 a las 15:37
Presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Gerardo Iría.

 Foto: Captura de video

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, el pastor Gerardo Iría, entre lágrimas expresó su emoción al observar la masiva participación ciudadana en la caminata de las iglesias de este sábado 16 de agosto.

"El pueblo de Honduras le dice a Dios que lo ama, me siento conmovido de ver al pueblo de Dios caminar a favor de Dios nada más, sin pensar en un partido político, sino pensando en Honduras", dijo ante los medios mientras caminaba por el bulevar.

Pastor Evelio Reyes: "Nosotros oramos por el actual gobierno, como lo hemos hecho por todos los anteriores"

Señaló que la gran convocatoria refleja el anhelo de los hondureños por un futuro con unidad, esperanza y reconciliación, destacando el papel de las iglesias en la construcción del tejido social.

"Estoy convencido de que Dios es el Dios de Honduras, Dios nos habló antes a mí y al monseñor y veíamos venir esto (la masiva convocatoria)", expresó.

