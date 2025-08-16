Presidente de la Confraternidad Evangélica: "Me siento conmovido de ver al pueblo de Dios caminar"

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, el pastor Gerardo Iría, entre lágrimas expresó su emoción al observar la masiva participación ciudadana en la caminata de las iglesias de este sábado 16 de agosto.

"El pueblo de Honduras le dice a Dios que lo ama, me siento conmovido de ver al pueblo de Dios caminar a favor de Dios nada más, sin pensar en un partido político, sino pensando en Honduras", dijo ante los medios mientras caminaba por el bulevar.