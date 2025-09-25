Presidenta da inicio a la reconstrucción de tramo entre La Barca y El Progreso

Durante el acto, Castro señaló que este proyecto marcará un antes y un después en la infraestructura de la zona norte, y recordó que su gobierno no se limita a colocar “primeras piedras”, sino a garantizar la ejecución de obras.

La obra forma parte de una intervención integral de más de 199 kilómetros hasta La Ceiba, en el litoral Atlántico, que busca consolidar el Corredor Turístico como una de las inversiones viales más estratégicas del país.

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro dio este jueves la orden de inicio de la modernización de la carretera CA-13, en el tramo que conecta La Barca con El Progreso, Yoro , con una extensión de 36.63 kilómetros.

“A partir de hoy se inicia la reconstrucción de esta carretera. ¿Habrá inconvenientes? Claro que los habrá, pero lo importante es el resultado, dejar una carretera de primer nivel”, afirmó.

La mandataria también anunció que en noviembre comenzará la construcción del libramiento de El Progreso, de 15 kilómetros de longitud, el cual funcionará como ruta alterna para el transporte pesado y, al mismo tiempo, como un bordo de protección contra las crecidas del río Ulúa en temporada de invierno. Este proyecto tendrá un tiempo de ejecución de dos años.

En paralelo, el gobierno prevé comenzar en octubre la ampliación del tramo Progreso–Tela, de 68 kilómetros, dividido en dos frentes de trabajo.

Además, en noviembre comenzarán las labores en la carretera Tela–La Ceiba, de 94 kilómetros, lo que permitirá avanzar de forma simultánea en distintos sectores del Corredor Turístico.

Castro advirtió que algunos de los proyectos aún dependen de la aprobación de financiamiento en el Congreso Nacional, donde, según denunció, existen trabas políticas.

“Estos fondos ya fueron aprobados por España y están en manos de los diputados, pero el bipartidismo no quiere aprobarlos. Cuando se trata de beneficiar a diez familias corren a levantar la mano, pero cuando es para el pueblo lo engavetan”, señaló.

Finalmente, la presidenta pidió paciencia a la población de la zona norte, ya que los próximos dos años estarán marcados por desvíos y tráfico debido a las obras.

Sin embargo, aseguró que el sacrificio valdrá la pena: “Lo importante es que vamos a dejar una carretera de cuatro carriles, una vía moderna que fortalecerá el turismo, el comercio y el desarrollo de toda esta región del país”.

Octavio Pineda, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), explicó que la inversión total del proyecto asciende a 362 millones de dólares, es decir, más de 9,500 millones de lempiras.

Solo el tramo entre La Barca y El Progreso tendrá un costo superior a los 78 millones de dólares, alrededor de 2,000 millones de lempiras.

El funcionario resaltó que la obra beneficiará a más de 31,000 vehículos que transitan a diario por la ruta entre Tela y La Ceiba, y destacó la colaboración de familias que donaron tierras para facilitar la construcción del libramiento de El Progreso, lo que permitió acelerar los trámites y reducir costos.