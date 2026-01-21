Posponen por segunda vez elección de Junta Directiva provisional en el CN; será a las 3:00 p.m.

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de gobernación, Tomás Vaquero, anunció que la elección de la Junta Directiva provisional fue pospuesta por segunda vez en el Congreso Nacional; ahora será a las 3:00 de la tarde.

Las comisiones del Partido Nacional y del Partido Liberal continúan reunidos en busca del consenso para definir quiénes serán los que dirigirán el Poder Legislativo durante la nueva administración del presidente electo, Nasry Asfura.

"En estos momentos precisos están reunidas las dos comisiones y han avanzado bastante. No han terminado todavía, pero esperamos que el día de hoy ya exista humo blanco y que se pueda elegir, un presidente, un vicepresidente y un secretario de manera provisional para que dentro de dos días ya elijamos toda la Junta Directiva en propiedad", manifestó al respecto Antonio Rivera del Partido Nacional.