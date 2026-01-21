Posponen por segunda vez elección de Junta Directiva provisional en el CN; será a las 3:00 p.m.

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de gobernación, Tomás Vaquero, anunció que la elección de la Junta Directiva provisional fue pospuesta por segunda vez en el Congreso Nacional; ahora será a las 3:00 de la tarde.
Las comisiones del Partido Nacional y del Partido Liberal continúan reunidos en busca del consenso para definir quiénes serán los que dirigirán el Poder Legislativo durante la nueva administración del presidente electo, Nasry Asfura.
"En estos momentos precisos están reunidas las dos comisiones y han avanzado bastante. No han terminado todavía, pero esperamos que el día de hoy ya exista humo blanco y que se pueda elegir, un presidente, un vicepresidente y un secretario de manera provisional para que dentro de dos días ya elijamos toda la Junta Directiva en propiedad", manifestó al respecto Antonio Rivera del Partido Nacional.
La sesión que estaba programada para las 9:00 de la mañana este miércoles 21 de enero, se reprogramó para la 1:00 de la tarde a solicitud de los nacionalistas y liberales, en busca de acuerdos.
Sin embargo, la pausa de tres horas terminó extendiéndose a seis horas, ya que ahora la elección será a las 3:00 de la tarde.
En total, se necesitan 65 votos para ganar la elección. El partido Liberal que lleva como representante al diputado Jorge Cálix, y que cuenta con un bloque sólido de 41 votos, obtuvo 24, a diferencia de sus otros contendientes, que lograron 12 y 13 votos.
El Partido Nacional cuenta con 49 votos, pero sigue necesitando votos liberalistas para lograr que su representante, Tomás Zambrano, sea quien presida el Congreso.
De momento, las comisiones de las dos bancadas políticas siguen reunidos en busca de lograr un consenso real que disipe la incertidumbre de la población que se pregunta: ¿habrá Junta Directiva provisional hoy?