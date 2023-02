¿Por qué Salvador Nasralla no renuncia a ser designado presidencial?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Es contundente: “No pienso renunciar”, afirmó Salvador Nasralla ante el cargo de designado presidencial y lo marginado que lo mantiene el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

El hombre de la televisión no solo no es tomado en cuenta para tomar decisiones como lo pactaron en una firma que dio vida a una alianza, sino que hasta le han confrontado para que devuelva 12 millones de lempiras que Castro le entrega y de los cuales no tiene que rendir cuentas, según manifestó anteriormente Manuel Zelaya.

Nasralla a cuenta propia ha asegurado en reiteradas ocasiones que el gobierno de Castro práctica “nepotismos, es corrupto y deja que la droga siga circulando”.