"¿Por qué persiguen a sus hermanos de armas?": Romeo Vásquez envía carta a la Policía y a las FF AA

"Romeo Vásquez es un criminal y está prófugo por una orden de captura, por un asesinato cometido en perjuicio de un hondureño, siendo él titular de las Fuerzas Armadas... Nadie tiene permiso para matar, nadie tiene permiso para asesinar y menos un alto oficial de las Fuerzas Armadas", expresó Moncada sobre el caso de Vásquez.

Tras estas declaraciones, el general en condición de retiro indicó que "lo que hoy vivimos no es una casualidad. Es una estrategia. Una jugada peligrosa de quienes hoy controlan el poder y están usando el miedo como un arma".

Además, aseguró que en Libre conocen quiénes fueron los comandos tácticos de 2009, año en que se perpetuó el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales.

"Muchos de ellos están hoy en la cúpula militar. ¿Y el régimen? Calla. ¿Por qué? Porque los necesita hoy. Pero cuando ya no les sirvan, los traicionará. Uno por uno. Esto no es justicia. Es venganza", agregó el exjerarca militar.

En el escrito, recordó que el deber de las FF AA es defender la democracia y obedecer a la Constitución, no a partidos políticos, por lo que clamó a no llamarse al silencio.

A la Policía Nacional, le manifestó lo siguiente: "¿Dónde están? ¿Dónde están sus jefes, sus abogados, sus líderes?, ustedes saben lo que es justicia. Entonces... ¿Por qué persiguen a sus hermanos de armas?, ¿van a obedecer órdenes injustas solo para complacer al poder? El dinero no alcanza".

Vásquez apuntó que no podrán salvarse a sí mismos ni a su familia de un "régimen vengativo" el cual ya tiene predestinados castigos "no por justicia, sino por miedo, por revancha, por estrategia".

Finalmente, instó a sus colegas y policías a actuar con cobardía y a no traicionar su juramento. "No rompan el espíritu de cuerpo, la patria aún los necesita. No es momento de cobardia, es momento de honor, de valor, de lealtad entre hermanos. Yo sigo en la lucha, con fe en Dios, con determinación, con la mirada puesta en el futuro de Honduras, por la patria, por la verdad, por la justicia".