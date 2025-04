"Romeo Vásquez es un criminal, la justicia debe apresarlo": Rixi Moncada

Tegucigalpa, Honduras.- A casi un mes de que la Policía Nacional incluyera a Romeo Vásquez Velásquez en la lista de los 10 hombres más buscados en Honduras y que su paradero sea incierto, Rixi Moncada, candidata presidencial y actual ministra de Defensa, exigió que la justicia actúe de inmediato y se apresure a capturarlo y procesarlo por ser un "criminal".

Moncada, quien resultó electa como candidata a presidenta por el Partido Libertad y Refundación (Libre) tras las elecciones primarias del 9 de marzo, compareció este domingo para anunciar un viaje a Puerto Rico, donde abordará temas sobre seguridad nacional y cooperación en esta materia.

En medio de la conferencia fue consultada sobre su opinión de que Romeo Vásquez esté prófugo, luego de que no se presentara a una audiencia en la que la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán le notificaría sobre la revocación del arresto domiciliario y la recalificación de los delitos de homicidio a asesinato y homicidio en su grado de ejecución de tentativa a asesinato en su grado de ejecución de tentativa por los hechos acontecidos en 2009, durante el golpe de Estado, cuando él fungía como jefe del Estado Mayor Conjunto.

"Honduras clama justicia, en distintos ámbitos, no hay otro calificativo, Romeo Vásquez es un criminal y está prófugo por una orden de captura, por un asesinato cometido en perjuicio de un hondureño siendo él titular de las Fuerzas Armadas... Nadie tiene permiso para matar, nadie tiene permiso para asesinar y menos un alto oficial de las Fuerzas Armadas", aseguró Moncada.

Agregó que el exjefe militar "no tiene moral. Su palabra y sus mensajes no deben tener ninguna credibilidad, simplemente es un prófugo y las Fuerzas de Seguridad de Honduras deberían darle detención en el menor tiempo posible, porque es inaudito que una persona que cometió el crimen principal del golpe de Estado tenga la capacidad de estar en este momento grabando mensajes y enviándolos a la sociedad", esto en referencia a que Vásquez Velásquez ha utilizado sus redes sociales para responder a lo que él considera una persecución política, mostrándose desde una montaña, de donde asegura que no lo sacarán.

Y es que Romeo no solo es uno de los 10 más buscados, sino uno de los dos prófugos por el que se ofrece la recompensa más alta para quien dé información de su paradero. El otro es "El Porky", un temido líder de la Mara Salvatrucha (MS-13)