Por presupuesto, Educación no legaliza terrenos de 14 mil escuelas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La situación legal de los predios donde se ubican la mayoría de los centros educativos del país es el principal obstáculo para la reparación de los mismos.

Actualmente hay más de 14,000 centros escolares que no cuentan con un título de propiedad a nombre de la Secretaría de Educación (Seduc).

La situación representa que no se puedan intervenir. “Al no ser el dueño de los predios no se pueden realizar intervenciones en infraestructura, ya sea con fondos nacionales o externos porque el requisito primordial es que esté debidamente legalizado a favor de la Secretaría de Educación”, explicó el titular de Construcciones Escolares, Juan Carlos Coello.