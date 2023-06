En julio se darán a conocer hallazgos de la evaluación nacional de Educación

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - Como “una equivocación que todavía se puede rectificar” calificó este martes el director de Educación de una Sociedad Más Justa, Dennis Cáceres , la negativa de la Secretaría de Educación de entrar a las pruebas Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes ( PISA ), luego que el titular de Educación, Daniel Sponda , días atrás confió que no era necesario porque el sistema nacional ya estaba siendo evaluado.

El director del Instituto de Investigación de la UPNFM, Rusbel Hernández , quien está al frente de todo el proceso evaluativo, detalló que la prueba no se limitó a lo meramente académico. El especialista en educación confirmó además a EL HERALDO que los informes con los hallazgos de la evaluación serán presentados a finales de junio o primeras semanas de julio.

La ASJ reitera su reconocimiento a las pruebas nacionales, pero considera “necesario seguir insistiendo porque la evaluación no debería ser una decisión personal sino de país” y las demás pruebas no permiten medir elementos que si hace PISA.

Cáceres explicó que si bien Honduras ya se ha sometido en tres ocasiones por ejemplo al Estudio Regional de Calidad Educativa (ERCE), este solo evalúa a niños de cuarto, séptimo y noveno grado en temáticas meramente curricular, contrario a PISA que está orientado a jóvenes que están por completar su ciclo educativo.

“Honduras ya se sometió una vez a la prueba, con resultados no favorables, pero eso no debería ser motivo para no intentarlo”, considera Cáceres.