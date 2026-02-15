Políticos cuestionan al nuevo ministro de Seguridad: “Manda un mal mensaje”

Tegucigalpa, Honduras.- Las declaraciones del ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, sobre el modelo de seguridad implementado en El Salvador generaron críticas de actores políticos, quienes señalaron que su postura envía un “mal mensaje” frente al incremento de la criminalidad en el país.
El diputado liberal Rashid Mejía sostuvo que el enfoque del funcionario es equivocado en un contexto donde, según dijo, ha crecido la criminalidad. “Cero tolerancia para criminales”, expresó.
"El ministro de seguridad manda mal mensaje cuando en Honduras ha aumentado la criminalidad. San Pedro Sula se volvió a convertir en la ciudad más peligrosa del mundo. Los criminales jamás piensan en los derechos de sus víctimas, CERO tolerancia para criminales", publicó el diputado en su cuenta de X.
Por su parte, el exministro de Energía, Erick Tejada, afirmó que la "eliminación del estado de excepción provocará un aumento en los niveles de violencia" y afirmó que esa sería la línea del nuevo titular de Seguridad.
El exvicecanciller Gerardo Torres, por otro lado, también cuestionó la política de seguridad del nuevo gobierno y aseguró que su forma de actuar "no es casualidad".
Las críticas surgieron después de que Velásquez señalara que el modelo aplicado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, responde a condiciones geográficas y políticas específicas y que no puede replicarse de forma automática en Honduras.
El funcionario agregó que Honduras posee características institucionales y territoriales distintas y que cualquier estrategia debe considerar el respeto a los derechos humanos.
Tras el debate, el propio Bukele reaccionó públicamente y cuestionó las declaraciones del ministro, lo que intensificó la discusión sobre la política de seguridad que adoptará la nueva administración.
“Escuchar al nuevo Ministro de Seguridad defender los derechos humanos de los criminales es triste, de verdad. Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas”, fueron parte de las declaraciones emitidas por Bukele.