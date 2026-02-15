Políticos cuestionan al nuevo ministro de Seguridad: “Manda un mal mensaje”

Tegucigalpa, Honduras.- Las declaraciones del ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, sobre el modelo de seguridad implementado en El Salvador generaron críticas de actores políticos, quienes señalaron que su postura envía un “mal mensaje” frente al incremento de la criminalidad en el país.

El diputado liberal Rashid Mejía sostuvo que el enfoque del funcionario es equivocado en un contexto donde, según dijo, ha crecido la criminalidad. “Cero tolerancia para criminales”, expresó.

"El ministro de seguridad manda mal mensaje cuando en Honduras ha aumentado la criminalidad. San Pedro Sula se volvió a convertir en la ciudad más peligrosa del mundo. Los criminales jamás piensan en los derechos de sus víctimas, CERO tolerancia para criminales", publicó el diputado en su cuenta de X.