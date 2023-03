Las políticas sobre combate a la corrupción e inseguridad deben fortalecerse, dice EE UU

“Esto no es nada nuevo y el hecho es que no hay realmente una política clara en temas de combate a la corrupción, así como en temas de seguridad, más allá de las decisiones que ya se han tomado, pero no hay una propuesta clara en el tema de prevención de la seguridad”, detalló Léster Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de ASJ.

Además dijo que “yo creo que eso es algo que también el gobierno actual debe tomar cartas en el asunto. El primer año fue dedicado a la transición política y esa era su agenda, dejó a un lado la agenda de país; creo que es el reto que tiene ahora es cómo se puede recuperar el tiempo”.

Para el Departamento de Estado, Honduras debe centrar sus esfuerzos en cinco puntos creando estrategias y utilizando políticas, recursos y la diplomacia que ofrece Estados Unidos.