  1. Inicio
  2. · Honduras

Policía descarta móvil político en atentado contra candidato a alcalde Nelson Bueso

De acuerdo al comunicado de la Policía Nacional, el disparo que recibió el aspirante político se originó por una disputa personal con otro hombre

  • 28 de agosto de 2025 a las 09:55
Policía descarta móvil político en atentado contra candidato a alcalde Nelson Bueso

La Policía Nacional descartó a través de un comunicado que el ataque contra Bueso tenga fines políticos.

 Foto cortesía: Redes sociales.

​​​​​​Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional descartó en las últimas horas que el atentado en el que resultó herido el candidato a alcalde de Azacualpa, Nelson Bueso, tenga relación con la violencia política, asegurando que las primeras investigaciones apuntan a un altercado personal con otro hombre.

El ataque ocurrió la mañana del martes 26 de agosto en el Hotel Real del Valle, en Macuelizo, Santa Bárbara, donde Bueso recibió un disparo de arma de fuego.

Tras el ataque, fue trasladado de inmediato a un centro asistencial privado en San Pedro Sula, donde permanece bajo atención médica, detalló la Policía Nacional a través de un comunicado.

Estable se encuentra candidato a alcalde de Azacualpa que sufrió atentado

De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los indicios permiten establecer que el hecho no se vincula a disputas políticas, sino a una discusión personal con un ciudadano de sexo masculino, cuyas diligencias legales ya han sido individualizadas.

La Policía aseguró que el caso está plenamente documentado y bajo la conducción del Ministerio Público.

Policía descarta móvil político en atentado contra candidato a alcalde Nelson Bueso

El comunicado surge luego de que el candidato presidencial, Salvador Nasralla, responsabilizó públicamente a la hija de la alcaldesa de Macuelizo de estar detrás del ataque contra Bueso, generando controversia.

"La hija de la vicealcaldesa de Libre en Azacualpa, Santa Bárbara, atentó contra nuestro candidato a alcalde Nelson Bueso. Mi solidaridad absoluta con él, su familia y todos los liberales que sufren este golpe contra la esperanza del pueblo", escribió Nasralla en la red social X este miércoles.

En su mensaje añadió: “Este hecho es una señal clara de que nuestro país no aguanta más violencia política”.

¿Dónde impactaron las balas en el atentado contra el alcalde de Olanchito?

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias