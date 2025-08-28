Policía descarta móvil político en atentado contra candidato a alcalde Nelson Bueso

​​​​​​Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional descartó en las últimas horas que el atentado en el que resultó herido el candidato a alcalde de Azacualpa, Nelson Bueso, tenga relación con la violencia política, asegurando que las primeras investigaciones apuntan a un altercado personal con otro hombre.

El ataque ocurrió la mañana del martes 26 de agosto en el Hotel Real del Valle, en Macuelizo, Santa Bárbara, donde Bueso recibió un disparo de arma de fuego.

Tras el ataque, fue trasladado de inmediato a un centro asistencial privado en San Pedro Sula, donde permanece bajo atención médica, detalló la Policía Nacional a través de un comunicado.