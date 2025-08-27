Nasralla responsabiliza a hija de vicealcaldesa de Libre por atentado a Nelson Bueso

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, responsabilizó a la hija de la vicealcaldesa del partido Libertad y Refundación (Libre) en Azacualpa, Santa Bárbara, por el atentado contra el alcalde Nelson Bueso.
"La hija de la vicealcaldesa de Libre en Azacualpa, Santa Bárbara, atentó contra nuestro candidato a alcalde Nelson Bueso. Mi solidaridad absoluta con él, su familia y todos los liberales que sufren este golpe contra la esperanza del pueblo", escribió Nasralla en la red social X este miércoles.
En su mensaje añadió: “Este hecho es una señal clara de que nuestro país no aguanta más violencia política”.
Asimismo, manifestó que: "Los narco-gobiernos del pasado y del presente nos han heredado miedo, sangre y corrupción. Honduras ya no lo tolerará".
El martes 26 de agosto se reportó que Nelson Bueso recibió un disparo, por lo que fue trasladado a una clínica privada en San Pedro Sula.
El ataque ocurrió en el municipio de Macuelizo mientras se encontraba dentro de su vehículo luego de atender asuntos personales. El edil fue intervenido quirúrgicamente.
Actualmente, se encuentra en recuperación y a la espera de ser dado de alta.
El candidato a diputado liberal, José Amaya, confirmó que Bueso está fuera de peligro. "El hombre está estable gracias a Dios. Solo fue una bala la que ingresó a su hombro derecho", declaró Amaya.