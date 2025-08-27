Nasralla responsabiliza a hija de vicealcaldesa de Libre por atentado a Nelson Bueso

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, responsabilizó a la hija de la vicealcaldesa del partido Libertad y Refundación (Libre) en Azacualpa, Santa Bárbara, por el atentado contra el alcalde Nelson Bueso.

"La hija de la vicealcaldesa de Libre en Azacualpa, Santa Bárbara, atentó contra nuestro candidato a alcalde Nelson Bueso. Mi solidaridad absoluta con él, su familia y todos los liberales que sufren este golpe contra la esperanza del pueblo", escribió Nasralla en la red social X este miércoles.

En su mensaje añadió: “Este hecho es una señal clara de que nuestro país no aguanta más violencia política”.

Asimismo, manifestó que: "Los narco-gobiernos del pasado y del presente nos han heredado miedo, sangre y corrupción. Honduras ya no lo tolerará".