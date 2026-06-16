​Pobladores reclaman reanudación de bacheo en la carretera CA-13

Jutiapa, Atlántida.- Un grupo de pobladores de la aldea Descombros, en el municipio de Jutiapa, Atlántida, bloquearon este martes la carretera CA-13, en protesta por la repentina suspensión de los trabajos de bacheo que se ejecutaban en la zona. ​Los manifestantes interrumpieron el paso vehicular por al menos dos horas, exigiendo la presencia inmediata de maquinaria y la reactivación de las obras de bacheo, tras denunciar el retiro de los equipos de la constructora Cosco encargada de los trabajos. ​Roque Pascua, productor de la zona y portavoz de los manifestantes, fue enfático al señalar la indignación de la comunidad ante el abandono de las labores de reparación.

​"La maquinaria se la llevaron y no vamos a soltar aquí hasta que no veamos una respuesta por parte del gobierno", declaró Pascua, subrayando que la falta de mantenimiento en este tramo vial afecta gravemente la economía local y el transporte de sus productos. ​Actualmente, los trabajos de bacheo en la CA-13 están a cargo de la compañía Cosco, financiada con fondos estatales. El proyecto se ejecuta a través de dos frentes: uno que avanza desde Planes hacia Jutiapa, y otro desde La Ceiba hacia Planes. ​El conflicto se ha centrado en que los trabajos se detuvieron abruptamente, dejando un vacío de aproximadamente diez kilómetros sin reparar entre los sectores de Corralitos y Descombros. Según los pobladores, estos son precisamente los tramos que presentan el estado de deterioro más crítico en toda la ruta.

​La postura del gobierno