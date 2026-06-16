​Pobladores reclaman reanudación de bacheo en la carretera CA-13

Jutiapa, Atlántida.- Un grupo de pobladores de la aldea Descombros, en el municipio de Jutiapa, Atlántida, bloquearon este martes la carretera CA-13, en protesta por la repentina suspensión de los trabajos de bacheo que se ejecutaban en la zona.
Los manifestantes interrumpieron el paso vehicular por al menos dos horas, exigiendo la presencia inmediata de maquinaria y la reactivación de las obras de bacheo, tras denunciar el retiro de los equipos de la constructora Cosco encargada de los trabajos.
Roque Pascua, productor de la zona y portavoz de los manifestantes, fue enfático al señalar la indignación de la comunidad ante el abandono de las labores de reparación.
"La maquinaria se la llevaron y no vamos a soltar aquí hasta que no veamos una respuesta por parte del gobierno", declaró Pascua, subrayando que la falta de mantenimiento en este tramo vial afecta gravemente la economía local y el transporte de sus productos.
Actualmente, los trabajos de bacheo en la CA-13 están a cargo de la compañía Cosco, financiada con fondos estatales. El proyecto se ejecuta a través de dos frentes: uno que avanza desde Planes hacia Jutiapa, y otro desde La Ceiba hacia Planes.
El conflicto se ha centrado en que los trabajos se detuvieron abruptamente, dejando un vacío de aproximadamente diez kilómetros sin reparar entre los sectores de Corralitos y Descombros. Según los pobladores, estos son precisamente los tramos que presentan el estado de deterioro más crítico en toda la ruta.
La postura del gobierno
Ante la situación, el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) Aníbal Ehrler salió al paso de los reclamos, aclarando que la paralización de las obras no significa una cancelación definitiva del proyecto.
"Obedece a un periodo de cinco días que la empresa ha tomado como descanso para reorientar las labores, tomando en cuenta que se trata de los tramos que están más dañados", explicó el funcionario. El ministro aseguró que, una vez finalizado este plazo, las cuadrillas retomarán sus funciones.
Finalmente, el titular de la cartera de la SIT adelantó que el actual gobierno avanza en las gestiones legales y administrativas para la construcción de una carretera nueva, un proyecto que se pretende ejecutar mediante convenios internacionales con el objetivo de brindar una solución definitiva a la conectividad vial de la zona.