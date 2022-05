Piedad Córdoba: “Yo no estoy retenida y no he tenido ningún problema con eso”

“No estoy retenida, no he tenido ningún problema con eso”

En una entrevista con El Colombiano, la legisladora negó estar retenida en Honduras y explicó que el dinero le fue desembolsado por un hombre llamado Mauricio Sánchez.

“Yo misma fui la que sacó la plata para pagar el impuesto de salida. En la aduana, un muchacho, muy sobrado, dijo que había que contarla una por una. Yo no me iba a poner a discutir por eso. La plata fue contada, yo no estoy retenida y no he tenido ningún problema con eso”, relató al citado portal de noticias.

Córdoba añadió que Mauricio Sánchez “puede tranquilamente corroborar” que el depósito del dinero se dio producto del pago de un contrato de asesoría.

Asimismo, la política colombiana indicó que durante su visita a territorio hondureño, además de reunirse con la presidenta Xiomara Castro sostuvo encuentros con grupos de mujeres y distintos equipos de trabajo.

FOTOS: Escoltada y a punto de volar a Panamá: primeras fotos de Piedad Córdoba requerida con 62 mil dólares en Honduras