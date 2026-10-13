La PGR espera que Próspera busque conciliación con el Estado de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que se mantiene abierta al diálogo para que la empresa Honduras Próspera Inc. (HPI) busque una conciliación con el Estado de Honduras.
El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, aseguró que la institución defensora del Estado mantiene abiertas las puertas al diálogo con la empresa para que exponga sus condiciones de funcionamiento.
No obstante, remarcó que Honduras debe cumplir con la sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucionales las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
“En el caso de Próspera, esperaríamos que tuvieran algún acercamiento con nosotros para que pudieran expresar cuáles son las condiciones que ellos tendrían para poder conciliar con el Estado de Honduras”, manifestó Aspra.
El procurador sostuvo que la institución debe actuar conforme a la resolución judicial, pero está dispuesta a escuchar las pretensiones de la compañía para determinar si existe una posibilidad de conciliación.
“Tenemos una sentencia firme declarada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que tenemos la obligación de obedecer y de hacer cumplir la propia sentencia; ya se marcó ese criterio y lo vamos a mantener, sin embargo, estamos abiertos con una mano aplicando la ley, y con otra mano extendida para poder escuchar cuál es la pretensión de ellos”, expresó.
Mesa de diálogo en dos etapas
El 22 de septiembre, Honduras Próspera Inc. planteó instalar una mesa de diálogo con la participación de la PGR y otras instituciones consideradas clave, tanto del Estado como de la sociedad hondureña.
La iniciativa planteó aclarar las condiciones aplicables a la inversión y encontrar "una salida amistosa a las diferencias relacionadas con Próspera ZEDE"
La empresa propuso desarrollar las conversaciones en dos etapas: la primera orientada a determinar “con claridad cuáles normas se aplican hoy a la inversión y cuáles no”.
La segunda etapa propuso encontrar “una salida amistosa, de ser posible, que preserve la inversión y la propiedad adquiridas de buena fe y acorde a la normativa”.
Sin embargo, Aspra indicó que la PGR espera un acercamiento de la compañía para conocer directamente sus planteamientos y las condiciones que estaría dispuesta a presentar para alcanzar un eventual acuerdo con el Estado hondureño.
CSJ declaró inconstitucionales las ZEDE en 2024
En 2024, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las ZEDE, al resolver que las disposiciones legales que sustentaban ese modelo vulneraban la Constitución de la República.
La resolución alcanzó el decreto 236-2012, que reformó los artículos 294, 303 y 329 de la Carta Magna, así como el decreto 120-2013, que contiene la Ley Orgánica de las ZEDE.
La decisión se emitió por unanimidad en cuanto a la declaratoria de inconstitucionalidad. Durante el debate, los magistrados también resolvieron, por mayoría de ocho votos a favor y siete en contra, que el fallo tuviera un efecto anulatorio desde el origen de las ZEDE.
Esta resolución constituye el marco judicial que la Procuraduría General de la República debe observar en sus actuaciones relacionadas con Próspera.