La PGR espera que Próspera busque conciliación con el Estado de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que se mantiene abierta al diálogo para que la empresa Honduras Próspera Inc. (HPI) busque una conciliación con el Estado de Honduras.

El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, aseguró que la institución defensora del Estado mantiene abiertas las puertas al diálogo con la empresa para que exponga sus condiciones de funcionamiento.

No obstante, remarcó que Honduras debe cumplir con la sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucionales las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

“En el caso de Próspera, esperaríamos que tuvieran algún acercamiento con nosotros para que pudieran expresar cuáles son las condiciones que ellos tendrían para poder conciliar con el Estado de Honduras”, manifestó Aspra.

El procurador sostuvo que la institución debe actuar conforme a la resolución judicial, pero está dispuesta a escuchar las pretensiones de la compañía para determinar si existe una posibilidad de conciliación.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Tenemos una sentencia firme declarada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que tenemos la obligación de obedecer y de hacer cumplir la propia sentencia; ya se marcó ese criterio y lo vamos a mantener, sin embargo, estamos abiertos con una mano aplicando la ley, y con otra mano extendida para poder escuchar cuál es la pretensión de ellos”, expresó.