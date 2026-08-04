PGR enfrenta 18 demandas contra Honduras ante CIADI por L2,500 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras enfrenta 18 demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), cuyos montos acumulados por caso oscilan los 2,500 millones de lempiras.

El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, explicó que los procesos corresponden a conflictos de arbitraje internacional contra el Estado hondureño, y que actualmente avanzan mediante intentos de conciliación. “En las demandas que tenemos ante el Ciadi se está trabajando en los diferentes procesos, son 18 demandas contra Honduras, la mayoría entre 1,600 millones a 2,500 millones de lempiras”, manifestó Aspra. El funcionario detalló que los reclamos representan obligaciones económicas elevadas que empresas presentaron contra Honduras ante el organismo internacional especializado en resolver diferencias legales entre inversionistas extranjeros y Estados. “Son demandas millonarias que se han presentado contra el Estado de Honduras; algunas de ellas hemos estado trabajando para poderlas conciliar, otras sí les vamos a hacer frente ante este organismo”, agregó Aspra.

Conciliaciones

El titular de la PGR señaló que la estrategia del Estado hondureño es buscar acuerdos en algunos de los casos para reducir el impacto económico de las demandas; “estamos conciliando, tratando de no pagar nada”. El CIADI es una institución del Grupo Banco Mundial dedicada a resolver controversias legales relacionadas con inversiones internacionales. Sus procedimientos funcionan como mecanismos de arbitraje en los que inversionistas extranjeros y gobiernos buscan resolver disputas derivadas de acuerdos, contratos o normativas aplicables a las inversiones. Las demandas contra Honduras representan procesos que pueden generar consecuencias económicas millonarias para el Estado si los tribunales internacionales determinan responsabilidades y establecen compensaciones a favor de los demandantes. La PGR, como representante legal del Estado hondureño, participa en la defensa de estos casos y en las gestiones orientadas a proteger los intereses financieros del país ante los organismos internacionales.

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