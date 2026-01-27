Pepe Lobo, el único expresidente que asistió a la toma de posesión de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Porfirio "Pepe" Lobo Sosa fue el único expresidente de Honduras que asistió a la toma de posesión de Nasry Asfura Zablah, celebrada este martes 27 de enero de 2026 en las instalaciones del Congreso Nacional (CN). El exmandatario llegó al recinto legislativo acompañado de su equipo de seguridad y saludó a las personas que se encontraban en los alrededores antes de ingresar al edificio, donde se desarrolló el acto protocolario que marcó el inicio del nuevo período presidencial. Previo a la ceremonia, Lobo expresó su respaldo a la gestión que encabezará Asfura durante los próximos cuatro años y aseguró que el nuevo presidente cumplirá con sus compromisos.

"Tito hará un buen gobierno, porque va a trabajar; Tito no es mentiroso, es un hombre serio, sabe lo que tiene que hacer", afirmó El exgobernante también aprovechó para emitir una crítica política al señalar que "el partido (Nacional) no tiene la culpa de que haya habido un gobernante igualito a 'Mel' Zelaya, porque entre 'Mel' Zelaya y el otro que teníamos nosotros no encuentro ninguna diferencia", aseguró. La toma de posesión de Asfura se desarrolló de forma distinta a las ceremonias tradicionales en Honduras, ya que el mandatario electo optó por realizar el acto en el CN y no en el Estadio Nacional, como había sido costumbre durante varios años.