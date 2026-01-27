Fundación Arcadia felicita a Asfura y plantea hoja de ruta ética para su gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- La Fundación Arcadia felicitó al presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, por su toma de posesión realizada este martes 27 de enero, y le planteó una hoja de ruta ética centrada en la integridad institucional, la justicia y la transparencia del Estado.

En un comunicado público, la organización reconoció el valor de la ciudadanía hondureña por renovar la legitimidad de sus autoridades mediante el sufragio, destacando que el proceso se desarrolló conforme al principio esencial de la democracia.

Arcadia señaló que la investidura presidencial representa un acto de responsabilidad histórica, al considerar que no se trata de un simple protocolo, sino de la expresión visible del compromiso de gobernar bajo el Estado de derecho y con sujeción estricta a la ley.