Pacientes con hemofilia exigen garantizar el acceso oportuno a sus tratamientos

Tegucigalpa, Honduras.- La Sociedad Hondureña de Hemofilia hizo un llamado urgente para fortalecer el acceso oportuno y continuo a los tratamientos que necesitan los pacientes en el país, especialmente quienes padecen las formas severas de la enfermedad. La organización advirtió que la falta de tratamiento adecuado puede provocar sangrados recurrentes, daños permanentes en las articulaciones y limitaciones en la movilidad, afectando la independencia y la calidad de vida de los pacientes. "Hoy existen tratamientos que pueden ayudar a prevenir los sangrados y mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes con hemofilia, pero es fundamental que las personas puedan recibirlos cuando los necesitan y de manera continua", afirmó Wilmer Rodríguez, presidente de la Sociedad. Añadió que ninguna familia debería vivir con la incertidumbre de no saber si contará con el tratamiento para su ser querido. La hemofilia es una condición genética que impide que la sangre coagule adecuadamente y puede ocasionar sangrados prolongados o hemorragias internas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En los casos severos, los episodios pueden presentarse espontáneamente, incluso sin que la persona haya sufrido una lesión. De acuerdo con el registro de la organización, Honduras contabiliza 371 personas con trastornos de la coagulación, de las cuales 308 tienen hemofilia tipo A y 32 hemofilia tipo B. Entre los pacientes con hemofilia A, 127 presentan la forma severa, la cifra equivale al 41.2% de los casos registrados de ese tipo. Representantes de la sociedad señalaron que uno de los principales desafíos que hay es garantizar que los pacientes reciban los medicamentos indicados sin interrupciones. Manifestaron que hay pacientes con inhibidores que no cuentan con un tratamiento adecuado para su condición. Estos casos requieren opciones terapéuticas específicas y seguimiento médico especializado para prevenir nuevas complicaciones. La detección temprana es otro aspecto clave para prevenir las consecuencias de la enfermedad. Según la doctora Ligia Fu, jefa del servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital Escuela, entre un tercio y la mitad de los pacientes no tiene antecedentes familiares conocidos, por lo que los primeros signos pueden pasar inadvertidos.