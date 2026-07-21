La hemofilia no debería decidir el futuro de una persona

Por: Wilmer Rodríguez, presidente de la Sociedad Hondureña de Hemofilia.

Hay niños que antes de salir a jugar piensan dos veces si se arriesgan a correr. Hay madres y padres que despiden a sus hijos rumbo a la escuela con un miedo silencioso, porque una caída, un golpe o una hemorragia pueden cambiar el curso del día. Hay jóvenes que sueñan con llegar a la universidad y construir un futuro, pero muchas veces cargan con la incertidumbre de no saber si podrán continuar su tratamiento. Y hay adultos que solo quieren trabajar, sostener a sus familias y vivir con normalidad, sin que una enfermedad marque los límites de sus oportunidades.

Esa es la realidad de cientos de personas que viven con hemofilia en Honduras.

Aunque se trata de una enfermedad poco frecuente, para quienes conviven con ella no es una estadística, sino una condición que influye en decisiones tan cotidianas como estudiar, aceptar un empleo o planificar un proyecto de vida. En Honduras se estima que entre 500 y 600 personas viven con hemofilia, aunque sabemos que muchas aún no han sido diagnosticadas. Detrás de cada una existe una historia, una familia y un futuro que merece las mismas oportunidades que cualquier otro hondureño.

Hoy sabemos que la hemofilia ya no tiene por qué condenar a una persona a una vida de dolor o discapacidad. Los avances de la medicina han demostrado que, con un diagnóstico oportuno y acceso continuo a tratamientos innovadores de profilaxis, los pacientes pueden prevenir hemorragias, proteger sus articulaciones y vivir con mucha mayor libertad.

Eso significa que un niño puede crecer con mayor tranquilidad; que un adolescente puede pensar en la universidad y perseguir sus metas; que un adulto puede trabajar, formar una familia y aportar a su comunidad. En otras palabras, significa devolverles algo que muchas veces la hemofilia les arrebata: la posibilidad de vivir con mayor libertad.

Esa realidad todavía no está al alcance de todos. En Honduras persisten importantes desafíos para lograr un diagnóstico oportuno, garantizar la continuidad de los tratamientos y acercar la atención especializada a quienes más la necesitan. Para una persona con hemofilia, quedarse sin tratamiento no representa únicamente un retraso en su atención; puede significar hemorragias, daño irreversible en las articulaciones o complicaciones que afectan profundamente su calidad de vida.

Desde la Sociedad Hondureña de Hemofilia acompañamos todos los días a pacientes y familias que enfrentan estos desafíos con valentía. Somos testigos de sus esfuerzos, de sus sueños y de su enorme deseo de llevar una vida como cualquier otra persona.

Por eso, hablar de acceso a tratamientos innovadores es hablar de oportunidades. Es hablar del derecho que tiene cada niño a crecer sin miedo, cada joven a construir su futuro y cada adulto a vivir y trabajar con dignidad.

Nuestro mayor anhelo es sencillo: que ninguna persona vea limitado su futuro por una condición que hoy puede ser atendida. Porque cuando una persona con hemofilia recibe el tratamiento que necesita, de manera oportuna y continua, no solo protege su salud. También recupera su tranquilidad, su independencia y la posibilidad de vivir la vida que siempre soñó.