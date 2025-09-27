Olancho en alerta tras registrar cuatro temblores en menos de 1 hora

Olancho, Honduras.- Bajo alerta se encuentra el departamento de Olancho, luego de que la Secretaría Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) registrara un enjambre sísmico durante la noche del viernes 26 y la madrugada de este sábado 27 de septiembre.

Según el reporte oficial, se contabilizaron cuatro movimientos telúricos, siendo el más fuerte de magnitud 4.1 a las 11:35 p.m. Los otros temblores alcanzaron intensidades de 2.6 (11:50 p.m.), 2.3 (11:53 p.m.)y 2.8 (12:25 a.m.).

El primer sismo fue percibido por varios habitantes de la zona, aunque no se reportaron daños materiales ni víctimas. Las autoridades confirmaron que todos los movimientos se concentraron en un mismo sector.