Olancho en alerta tras registrar cuatro temblores en menos de 1 hora

En días anteriores, Copeco informó que se habían registrado otros movimientos sísmicos en la misma zona de Olancho, lo que ha reforzado la vigilancia en este sector del país

  • 27 de septiembre de 2025 a las 09:43
Copeco recomendó a los habitantes conservar la calma y seguir las medidas de prevención ante cualquier eventualidad.

 Foto: Cortesía| Copeco

Olancho, Honduras.- Bajo alerta se encuentra el departamento de Olancho, luego de que la Secretaría Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) registrara un enjambre sísmico durante la noche del viernes 26 y la madrugada de este sábado 27 de septiembre.

Según el reporte oficial, se contabilizaron cuatro movimientos telúricos, siendo el más fuerte de magnitud 4.1 a las 11:35 p.m. Los otros temblores alcanzaron intensidades de 2.6 (11:50 p.m.), 2.3 (11:53 p.m.)y 2.8 (12:25 a.m.).

El primer sismo fue percibido por varios habitantes de la zona, aunque no se reportaron daños materiales ni víctimas. Las autoridades confirmaron que todos los movimientos se concentraron en un mismo sector.

En días previos, el jueves 25 de septiembre, también se registró un sismo de magnitud 3.8 entre los municipios de Catacamas y Juticalpa, con profundidad de un kilómetro.

Ese mismo día se registraron otros tres temblores en Olancho: uno a las 6:53 de la mañana al suroeste de Gualaco, a 28 km de Catacamas y 41 km de Juticalpa; y dos más a lo largo de la tarde, entre los municipios de Catacamas, Juticalpa y Salamá.

Lluvias y tormentas eléctricas afectan este sábado a regiones del sur y occidente

Copeco mantiene monitoreo constante mediante su red sismológica y exhorta a la población a mantenerse informada únicamente por canales oficiales ante posibles réplicas o variaciones en la actividad sísmica.

Asimismo, confirmó que hasta el momento no se registraron daños materiales ni personales en ninguna de las zonas, pero continuará con la vigilancia en la región.

