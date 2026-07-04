¡Sexta rebaja consecutiva! Estos son los nuevos precios de los combustibles desde el lunes 6 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- Llenar el tanque costará un poco menos a partir de este lunes 6 de julio. La Secretaría de Energía (Sen) anunció una nueva rebaja en los precios de los combustibles, con lo que Honduras acumula seis semanas consecutivas de disminuciones en la mayoría de los derivados del petróleo.
Las reducciones benefician a quienes utilizan gasolina superior, regular, diésel, kerosene y GLP vehicular. Mientras tanto, el GLP doméstico continuará sin cambios debido al subsidio temporal que mantiene vigente el gobierno para evitar un incremento en el precio del cilindro de uso residencial.
Aunque algunas rebajas son más significativas que otras, la mayor reducción de esta semana corresponde al kerosene, seguido por el diésel, dos combustibles ampliamente utilizados por distintos sectores productivos y por miles de hondureños.
La nueva estructura de precios entrará en vigor el lunes 6 de julio y será aplicada en las estaciones de servicio de todo el país, conforme al ajuste semanal que realiza la Secretaría de Energía con base en el comportamiento del mercado internacional.
Precios en Tegucigalpa
En Tegucigalpa, la gasolina superior baja 91 centavos y pasa a costar L131.39 por galón.
La gasolina regular tendrá un precio de L121.75, tras registrar una rebaja de 60 centavos.
Por su parte, el diésel disminuirá L2.47, por lo que su nuevo precio será de L120.75, mientras que el kerosene tendrá la mayor rebaja de la semana, al bajar L3.13 y quedar en L104.62 por galón.
En el caso del GLP vehicular, el galón costará L48.58, luego de una reducción de 84 centavos. El GLP doméstico continuará con un precio de L249.62, ya que permanece subsidiado por el Gobierno.
Precios en San Pedro Sula
En San Pedro Sula, la gasolina superior se cotizará en L128.10 por galón, tras una rebaja de 89 centavos.
La gasolina regular disminuirá 58 centavos, por lo que su nuevo precio será de L118.46.
El diésel costará L117.43, luego de una reducción de L2.45, mientras que el kerosene bajará L3.10, situándose en L101.31 por galón.
Finalmente, el GLP vehicular tendrá un precio de L45.05, con una rebaja de 84 centavos, mientras que el GLP doméstico mantendrá su valor en L228.47, gracias al apoyo económico temporal que continúa aplicando el Gobierno.