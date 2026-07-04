¡Sexta rebaja consecutiva! Estos son los nuevos precios de los combustibles desde el lunes 6 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- Llenar el tanque costará un poco menos a partir de este lunes 6 de julio. La Secretaría de Energía (Sen) anunció una nueva rebaja en los precios de los combustibles, con lo que Honduras acumula seis semanas consecutivas de disminuciones en la mayoría de los derivados del petróleo.

Las reducciones benefician a quienes utilizan gasolina superior, regular, diésel, kerosene y GLP vehicular. Mientras tanto, el GLP doméstico continuará sin cambios debido al subsidio temporal que mantiene vigente el gobierno para evitar un incremento en el precio del cilindro de uso residencial.

Aunque algunas rebajas son más significativas que otras, la mayor reducción de esta semana corresponde al kerosene, seguido por el diésel, dos combustibles ampliamente utilizados por distintos sectores productivos y por miles de hondureños.

La nueva estructura de precios entrará en vigor el lunes 6 de julio y será aplicada en las estaciones de servicio de todo el país, conforme al ajuste semanal que realiza la Secretaría de Energía con base en el comportamiento del mercado internacional.