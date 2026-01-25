Nasry Asfura confirma a Mireya Agüero como nueva canciller de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, quien asumirá el poder el próximo martes, confirmó este domingo que la nueva canciller del país será Mireya Agüero, una diplomática de carrera que ya ha desempeñado ese cargo con anterioridad. El anuncio lo hizo Asfura previo a la toma de posesión del nuevo alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, en un acto celebrado en el Museo de la Identidad Nacional (MIN), en la capital hondureña.

El próximo mandatario también adelantó otros nombramientos clave de su Gabinete de Gobierno, entre ellos Juan Carlos Sierra como secretario de la Presidencia; Emilio Hernández al frente de la Secretaría de Finanzas, y Luis Castro como su secretario privado. A la ceremonia de juramentación del nuevo alcalde capitalino y de los concejales municipales asistieron además el nuevo presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, y el expresidente hondureño Porfirio Lobo, entre otros invitados.

Emergencia sanitaria y ajustes al Estado

Asfura anunció asimismo que una de sus primeras decisiones al asumir la Presidencia será declarar una "emergencia sanitaria", ante la elevada mora quirúrgica en los hospitales públicos, los cuales -aseguró- también serán abastecidos de medicamentos. Indicó además que su Gobierno imprimirá diez millones de libros de texto para beneficiar a 1,2 millones de estudiantes desde primero hasta undécimo grado, así como guías pedagógicas destinadas a los docentes del sistema público. El presidente electo reiteró igualmente su compromiso de reducir el tamaño de la administración pública, una medida que implicaría un recorte del gasto estatal de entre 10.000 y 15.000 millones de lempiras (entre 379,2 y 568,8 millones de dólares).