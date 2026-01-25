Congreso Nacional suspende sesión y convoca a diputados para las 3:30 pm

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de casi dos horas de actos protocolarios que dieron inicio de la instalación de la primera legislatura, la sesión del Congreso Nacional fue suspendida. Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, suspendió la sesión, pero convocó a los congresistas a reintegrarse este mismo domingo a las 3:30 de la tarde. Previo al anuncio, los cadetes de la Academia Militar de Francisco Morazán retiraron el Pabellón Nacional y posteriormente se despidió a Rebeca Raquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"Se suspende la sesión y se convoca para hoy a las 3:30 de la tarde, así que nadie se vaya para sus departamentos; hay que trabajar y, si no están, ya saben", advirtió Zambrano. El presidente del Congreso Nacional reiteró que una de las medidas a aplicar será que al diputado cuya curul permanezca vacía no se le pagará. Uno de los anuncios importantes realizados durante estas horas de sesión fue que Tomás Zambrano, en su discurso, afirmó que Nasry Asfura desea iniciar de inmediato su trabajo, además de impulsar nuevamente la aprobación de la Ley de Empleo por Hora, derogada en el Congreso anterior.