  1. Inicio
  2. · Honduras

Congreso Nacional suspende sesión y convoca a diputados para las 3:30 pm

El Congreso Nacional suspendió este domingo la sesión y a convocando a los diputados a retornar a sus labores a las 3:30 de la tarde

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 13:02
Congreso Nacional suspende sesión y convoca a diputados para las 3:30 pm

Zambrano suspende sesión del Congreso y advierte sanciones por inasistencia.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de casi dos horas de actos protocolarios que dieron inicio de la instalación de la primera legislatura, la sesión del Congreso Nacional fue suspendida.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, suspendió la sesión, pero convocó a los congresistas a reintegrarse este mismo domingo a las 3:30 de la tarde.

Previo al anuncio, los cadetes de la Academia Militar de Francisco Morazán retiraron el Pabellón Nacional y posteriormente se despidió a Rebeca Raquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Cossette López insta reformas electorales al inicio de la nueva legislatura del Congreso Nacional

“Se suspende la sesión y se convoca para hoy a las 3:30 de la tarde, así que nadie se vaya para sus departamentos; hay que trabajar y, si no están, ya saben”, advirtió Zambrano.

El presidente del Congreso Nacional reiteró que una de las medidas a aplicar será que al diputado cuya curul permanezca vacía no se le pagará.

Uno de los anuncios importantes realizados durante estas horas de sesión fue que Tomás Zambrano, en su discurso, afirmó que Nasry Asfura desea iniciar de inmediato su trabajo, además de impulsar nuevamente la aprobación de la Ley de Empleo por Hora, derogada en el Congreso anterior.

Congreso Nacional arranca sesiones de la primera legislatura

“Hoy recibí una llamada antes de ingresar a este recinto, y solo cuando contesté me dijo: ‘Mira, papito, quiero pedirte un favor’”, relató Zambrano.

“Quiero que les pidas a tus compañeros diputados de todos los partidos que me ayuden, y me urge que les solicites que, de manera inmediata, me autoricen la venta del avión presidencial”, agregó Zambrano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias