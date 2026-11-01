"Muriendo a nuestros propios deseos": el llamado del padre Carlo Magno

Tegucigalpa, Honduras.-Un llamado a dejar los vicios, vencer el egoísmo y cambiar aquellos comportamientos que impiden el crecimiento personal realizó el padre Carlo Magno durante la homilía dominical de este 1 de noviembre, en la Basílica de Suyapa, en Tegucigalpa. Durante su prédica, el religioso invitó a los feligreses a reflexionar sobre sus acciones y la importancia de vivir con voluntad, sacrificio y compromiso, sin buscar siempre el camino más fácil.

Recordó las palabras de San Vicente de Paúl: "El bien se hace bien, no el bien a medias", una frase con la que destacó la importancia de actuar correctamente y con verdadera entrega. El sacerdote señaló que la transformación personal requiere abandonar la comodidad y los apegos materiales, además de desarrollar el dominio propio y la templanza para enfrentar las dificultades de la vida.

Llamado a cambiar de vida y vencer el egoísmo

"Debemos luchar con nuestra propia voluntad y aceptar con serenidad las situaciones difíciles que nos hacen sufrir", expresó Carlo Magno ante los creyentes que asistieron a la celebración religiosa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, exhortó a los hondureños a trabajar diariamente en su crecimiento personal y espiritual, dejando atrás los deseos y comportamientos que los mantienen atados a prácticas negativas.