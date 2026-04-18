Municipios de la región del Trifinio mejorarán su gobernanza del agua para consolidar la paz

Para lograr lo que se han propuesto las autoridades gubernamentales, se fortalecerán la institucionalidad, el diálogo y la gestión.

La iniciativa busca promover mecanismos de paz vinculados a la gestión de los recursos hídricos en la estratégica región del Trifinio que comprende regiones de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Tegucigalpa, Honduras. -Con la presencia de autoridades de Honduras, Guatemala y El Salvador, se realizó el lanzamiento oficial de la iniciativa Paz sin Fronteras: Promoviendo la gobernanza inclusiva en el acceso y uso del recurso hídrico para la consolidación de la paz en el Trifinio .

“Tener agua es tener salud y desarrollo para las comunidades, así que estamos comprometidos en promover toda acción que proteja este recurso tan valioso”, manifestó la designada presidencial Diana Baleska Herrera.

Durante dos años de duración que se ha planificado se desarrolle, el proyecto contará con la colaboración y coordinación de instancias trinacionales clave tales como el Plan Trifinio (Comisión Trinacional y oficinas territoriales) y la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL).

Se establece que el fortalecimiento se implementará desde un enfoque de género y derechos humanos, considerando siempre las necesidades específicas de la población a diferentes escalas, trabajando tanto a nivel trinacional como municipal y comunitario.

La implementación del proyecto está a cargo de Naciones Unidas, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y cuenta con el financiamiento del Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF), con una inversión total de 4.5 millones de dólares distribuidos entre PNUD y FAO de los tres países.

Por su parte, la colaboración en Honduras incluye a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), así como alcaldías municipales involucradas en la zona.

A su vez, en Guatemala se suma el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y la municipalidad de Chiquimula.

La alianza se fortalece con la participación de actores gubernamentales y locales. En El Salvador, se cuenta con el respaldo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) y la alcaldía de Chalatenango Norte.

Con el apoyo de la OEA desarrollarán recursos del Trifinio

“Este proyecto refleja el valor de la coordinación trinacional para transformar desafíos que trascienden fronteras en oportunidades para impulsar la paz y el desarrollo”, comentó el Coordinador Residente de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez.

Agregó que “con el apoyo del Fondo para la Consolidación de la Paz, las acciones permiten fortalecer la gobernanza, cohesión social y la estabilidad en la región junto a los gobiernos del Trifinio”.

La región del Trifinio es una unidad ecológica, dividida administrativamente entre tres países, lo que representa un desafío en el manejo de los recursos hídricos y dificulta la adaptabilidad al cambio climático.

A los retos ambientales se suma la necesidad de incluir la participación de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre los recursos naturales de la zona.

Las acciones de la intervención se desarrollarán en municipios específicos, priorizados por su alta vulnerabilidad hídrica, y se centrarán en tres áreas principales: institucionalizar espacios de diálogo inclusivos que permitan prevenir y gestionar conflictos en torno a la gestión de los recursos hídricos.

También, fortalecer la institucionalidad regional para mejorar la gestión de datos y el financiamiento relacionados con el agua y empoderar a las comunidades para que puedan realizar una administración técnica y pacífica del agua.

Se estableció que el municipio priorizado en El Salvador es Chalatenango Norte, en el departamento de Chalatenango; mientras que, en Guatemala, los municipios priorizados son: Camotán, Jocotán, San Juan La Ermita y Olopa, y Chiquimula.

Mientras que en Honduras los municipios priorizados se encuentran: Sinuapa, Santa Fé, Concepción y Ocotepeque en el departamento de Ocotepeque; Copán Ruinas, Cabañas y Santa Rita en el departamento de Copán.

“El municipio de Cabañas es uno de los más vulnerables del departamento de Copán, así que todo apoyo es bien recibido y estamos prestos a apoyar el proyecto,” explicó José Salazar, alcalde de dicho municipio.

Frente a la conflictividad existente, el proyecto promoverá la articulación de instancias trinacionales, fortalecimiento de espacios de diálogo inclusivo, el monitoreo y seguimiento de impactos diferenciados del manejo del recurso hídrico a través de un observatorio trinacional y la implementación de pilotaje de soluciones innovadores de manejo de recursos hídricos.

La finalidad es reducir las conflictividades a través del fortalecimiento de capital humano, social e institucional multinivel.

La clave de la prevención será el uso de información oficial para tomar decisiones basadas en evidencia sobre la disponibilidad del agua.

De esta manera, se busca reducir la especulación que a menudo alimenta los conflictos locales. Además, se fomentará el intercambio de conocimientos entre países.

Se espera que entre los resultados finales se de la creación del Observatorio Trinacional del Agua, una plataforma que cumplirá una doble función: monitorear el estado de los recursos naturales del Trifinio y, a la vez, analizar y alertar sobre potenciales conflictos hídricos.

Y en segundo lugar, la formación técnica y equipamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y comunitarias locales con el objetivo de que puedan gestionar conflictos de baja intensidad y administrar proyectos piloto de forma autónoma.

Hay que destacar que el Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF), es el instrumento financiero de primera instancia del Secretariado de las Naciones Unidas para sostener la paz en países afectados por conflictos violentos o en situaciones de riesgo.

El Fondo invierte recursos de manera estratégica y oportuna para apoyar la paz en países en riesgo o conflicto a través de mecanismos de respuesta inmediata (MRI) y el Mecanismo de Consolidación de la Paz (MRP), cuyos recursos son implementados por agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas en colaboración con instancias estatales y la sociedad civil.