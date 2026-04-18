Municipios de la región del Trifinio mejorarán su gobernanza del agua para consolidar la paz

<b>Tegucigalpa, Honduras.</b>-Con la presencia de autoridades de Honduras, Guatemala y El Salvador, se realizó el lanzamiento oficial de la iniciativa <b>Paz sin Fronteras:</b> Promoviendo la <b>gobernanza</b> <b>inclusiva</b> en el acceso y uso del <b>recurso</b> <b>hídrico</b> para la consolidación de la <b>paz </b>en el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/plan-trifinio-cultivo-variedades-aguacate-cafe-honduras-el-salvador-guatemala-DREH1485655" target="_blank"><b>Trifinio</b>.</a>La iniciativa busca promover mecanismos de paz vinculados a la gestión de los recursos hídricos en la estratégica región del Trifinio que comprende regiones de Guatemala, Honduras y El Salvador. Para lograr lo que se han propuesto las autoridades gubernamentales, se fortalecerán la institucionalidad, el diálogo y la gestión.