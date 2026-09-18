Multa histórica a Nasralla desata reacciones encontradas en la clase política y sectores sociales

Tegucigalpa, Honduras.- El anuncio de severas sanciones y la histórica multa al excandidato presidencial liberal, Salvador Nasralla, provocó una inmediata ola de reacciones contrapuestas entre la clase política, líderes de oposición y varios organismos fiscalizadores de la sociedad civil. Desde las filas del Partido Liberal y sectores afines a la candidatura de Nasralla, la resolución fue calificada como una persecución política encaminada a debilitar la figura del dirigente argumentando que se trató de un mero retraso administrativo en la notificación y no de un origen ilícito de los fondos. Por su parte, analistas y representantes de la sociedad civil respaldaron el accionar del pleno de la UFTF, señalando que la aplicación irrestricta de la ley es un paso fundamental para frenar la opacidad en las campañas y garantizar un terreno de juego equitativo en los procesos electorales.

Sanciones

La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, reaccionó al anuncio del informe de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), que contempló sanciones contra políticos por irregularidades en la justificación de fondos utilizados durante campañas electorales. Castellanos aseguró que la organización está preparada para analizar la información y actuar conforme a sus atribuciones legales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Ante las consultas sobre si las acciones de la UFTF podrían responder a una persecución política, Castellanos señaló que primero deben revisarse las evidencias que sustentan el informe antes de emitir una conclusión. Castellanos sobre el desempeño de la institucionalidad en este proceso: “Tarde, pero está funcionando”.

Efectos distintos en sus seguidores

En un ambiente tenso de la política nacional, las perspectiva de los actores son tomaras de diferentes maneras. A criterio del analista, Luis León, según el posicionamiento de las personas se tomarán estos hechos. “Si es un seguidor de Salvador Nasralla, será del criterio que lo fortalece porque lo victimiza”, dijo León. Otro de los fenómenos con Nasralla es que sus seguidores tiene seguidores de todos los partidos y ha quedado demostrado en las últimas elecciones. Pero también desde el lado del antagonismo esto es visto como un punto de debilidad. “Esto es para que Salvador desista de sus candidatura presidencial, porque hay otros candidatos perfilados. Pero del lado que los veamos hay un impacto, por el discurso de manos limpias”, agregó el analista.

"Maniobra política"

Para el diputado, Carlos Umaña la millonaria multa que se le está aplicando a Salvador Nasralla es una maniobra para inhabilitarlo en sus aspiraciones políticas. “Este tipo de actuaciones es por el miedo que sienten que en las próximas elecciones el ingeniero Salvador Nasralla finalmente alcance la presidencia de la República y que luche decididamente con la corrupción del país”, dijo Umaña. A criterio del diputado las acciones emprendidas contra su líder político vienen de sectores oscuros organizados desde varias instituciones políticas, con el único fin de terminar con la carrera política del excandidato del Partido Liberal. “El que anda debe nada teme, el ingeniero Nasralla va a demostrar que se manejaron con transparencia los fondos de campaña del Partido Liberal. Invitamos a ser solidarios”, dijo el congresista.

Opacidad

Desde el lado del oficialismo, estas acciones emprendidas por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), no son vistas como una persecución política como lo cataloga Salvador Nasralla. La diputada nacionalistas, María Fernanda Sandres, dijo que las acciones hechas por el excandidato a la presidencia del Partido Liberal, le están generando estas consecuencias. “El problema fue no justificar sus fondos de campaña como debería de ser”, agregó Sandres.

También dijo que Nasralla debe hacerse responsable por estos actos y enfrentarlos. “Esto no es justamente contra él, hay diputados del Partido Nacional, alcaldes de otros partidos que están siendo multados. No es primera vez que se la aplica una multa a un candidatos”, enfatizó la parlamentaria.

Precedentes

La consejero propietario interino del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes señaló que la publicación de los incumplimientos detectados en la rendición de cuentas de candidatos constituye un precedente en la política hondureña. Recordó que los candidatos que participaron en las elecciones tienen la obligación de informar sobre el origen y destino de los recursos utilizados en campañas, de acuerdo con las disposiciones del marco legal electoral y quien no lo hizo dejaba la duda de su procedencia.