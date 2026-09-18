  1. Inicio
  2. · Honduras

Multa histórica a Nasralla desata reacciones encontradas en la clase política y sectores sociales

La severa sanción impuesta al excandidato liberal genera reacciones muy divididas, entre fuertes denuncias de persecución política y respaldo a la ley

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 00:00
Multa histórica a Nasralla desata reacciones encontradas en la clase política y sectores sociales

Para sus cercanos seguidores esta es una persecución política, para el oficialismo estas son consecuencias de las acciones de Nasralla. También se consideró que habrá una reacción de su militancia.

Foto: cortesía redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- El anuncio de severas sanciones y la histórica multa al excandidato presidencial liberal, Salvador Nasralla, provocó una inmediata ola de reacciones contrapuestas entre la clase política, líderes de oposición y varios organismos fiscalizadores de la sociedad civil.

Desde las filas del Partido Liberal y sectores afines a la candidatura de Nasralla, la resolución fue calificada como una persecución política encaminada a debilitar la figura del dirigente argumentando que se trató de un mero retraso administrativo en la notificación y no de un origen ilícito de los fondos.

Por su parte, analistas y representantes de la sociedad civil respaldaron el accionar del pleno de la UFTF, señalando que la aplicación irrestricta de la ley es un paso fundamental para frenar la opacidad en las campañas y garantizar un terreno de juego equitativo en los procesos electorales.

Sanciones

La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, reaccionó al anuncio del informe de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), que contempló sanciones contra políticos por irregularidades en la justificación de fondos utilizados durante campañas electorales.

Castellanos aseguró que la organización está preparada para analizar la información y actuar conforme a sus atribuciones legales.

Salvador Nasralla sobre investigación: "Son falsos argumentos que buscan ensuciar mi nombre"

Ante las consultas sobre si las acciones de la UFTF podrían responder a una persecución política, Castellanos señaló que primero deben revisarse las evidencias que sustentan el informe antes de emitir una conclusión.

Castellanos sobre el desempeño de la institucionalidad en este proceso: “Tarde, pero está funcionando”.

El CNA hará análisis de las sanciones, según refirió Gabriela Castellanos.

El CNA hará análisis de las sanciones, según refirió Gabriela Castellanos.

 (Foto: cortesía redes sociales)

Efectos distintos en sus seguidores

En un ambiente tenso de la política nacional, las perspectiva de los actores son tomaras de diferentes maneras.

A criterio del analista, Luis León, según el posicionamiento de las personas se tomarán estos hechos. “Si es un seguidor de Salvador Nasralla, será del criterio que lo fortalece porque lo victimiza”, dijo León.

Otro de los fenómenos con Nasralla es que sus seguidores tiene seguidores de todos los partidos y ha quedado demostrado en las últimas elecciones.

Pero también desde el lado del antagonismo esto es visto como un punto de debilidad. “Esto es para que Salvador desista de sus candidatura presidencial, porque hay otros candidatos perfilados. Pero del lado que los veamos hay un impacto, por el discurso de manos limpias”, agregó el analista.

El analista político Luis León ve desde otra perspectiva los hechos.

El analista político Luis León ve desde otra perspectiva los hechos.

(Foto: cortesía redes sociales)

"Maniobra política"

Para el diputado, Carlos Umaña la millonaria multa que se le está aplicando a Salvador Nasralla es una maniobra para inhabilitarlo en sus aspiraciones políticas. “Este tipo de actuaciones es por el miedo que sienten que en las próximas elecciones el ingeniero Salvador Nasralla finalmente alcance la presidencia de la República y que luche decididamente con la corrupción del país”, dijo Umaña.

A criterio del diputado las acciones emprendidas contra su líder político vienen de sectores oscuros organizados desde varias instituciones políticas, con el único fin de terminar con la carrera política del excandidato del Partido Liberal. “El que anda debe nada teme, el ingeniero Nasralla va a demostrar que se manejaron con transparencia los fondos de campaña del Partido Liberal. Invitamos a ser solidarios”, dijo el congresista.

El diputado de Cortés es fiel a la corriente de Salvador Nasralla.

El diputado de Cortés es fiel a la corriente de Salvador Nasralla.

 (Foto: cortesía redes sociales)

Opacidad

Desde el lado del oficialismo, estas acciones emprendidas por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), no son vistas como una persecución política como lo cataloga Salvador Nasralla.

La diputada nacionalistas, María Fernanda Sandres, dijo que las acciones hechas por el excandidato a la presidencia del Partido Liberal, le están generando estas consecuencias. “El problema fue no justificar sus fondos de campaña como debería de ser”, agregó Sandres.

La diputada María Fernanda Sandres consideró que no se rindieron cuentas.

La diputada María Fernanda Sandres consideró que no se rindieron cuentas.

 (El diputado de Cortés es fiel a la corriente de Salvador Nasralla.)

También dijo que Nasralla debe hacerse responsable por estos actos y enfrentarlos. “Esto no es justamente contra él, hay diputados del Partido Nacional, alcaldes de otros partidos que están siendo multados. No es primera vez que se la aplica una multa a un candidatos”, enfatizó la parlamentaria.

Precedentes

La consejero propietario interino del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes señaló que la publicación de los incumplimientos detectados en la rendición de cuentas de candidatos constituye un precedente en la política hondureña.

Recordó que los candidatos que participaron en las elecciones tienen la obligación de informar sobre el origen y destino de los recursos utilizados en campañas, de acuerdo con las disposiciones del marco legal electoral y quien no lo hizo dejaba la duda de su procedencia.

El consejero del CNE, Eduardo Fuentes, detalló que las sanciones serán notificadas formalmente.

El consejero del CNE, Eduardo Fuentes, detalló que las sanciones serán notificadas formalmente.

 (El diputado de Cortés es fiel a la corriente de Salvador Nasralla.)

Asimismo, indicó en radio HRN que los candidatos sancionados de carácter económico podrán presentar los recursos correspondientes dentro del procedimiento establecido por la ley, sin embargo, advirtió que la normativa contempla una segunda multa en caso de que el sancionado no cumpla con el pago de la primera.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias