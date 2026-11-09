IHSS reduce mora quirúrgica en 60%, pero mantiene miles de pacientes en espera

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) logró reducir en un 60% su mora quirúrgica tras realizar 3,950 intervenciones, todavía mantiene a 2,635 pacientes en lista de espera y prevé atender las cirugías pendientes de 2025 y 2026 durante el primer trimestre de 2027.

Víctor Martínez, director del IHSS, informó que las operaciones realizadas corresponden a pacientes que acumulaban procedimientos pendientes durante 2022, 2023 y 2024.

De acuerdo con las cifras proporcionadas, la lista de espera pasó de aproximadamente 6,585 pacientes a 2,635, lo que representa una reducción cercana al 60% de la mora quirúrgica.

Sin embargo, el instituto todavía debe atender las cirugías que quedaron pendientes durante 2025, así como las correspondientes a 2026. Las autoridades esperan resolver estos procedimientos durante los primeros tres meses de 2027.

Las intervenciones se han concentrado en el Hospital de Especialidades de Tegucigalpa y el Hospital del Norte, en San Pedro Sula, donde se han habilitado jornadas de operaciones para reducir la cantidad de pacientes que esperan una cirugía.

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"Se han hecho sendas de operación precisamente para bajar lo que son los niveles de la que le llaman mora quirúrgica", expresó Martínez.

Un paciente ingresa a la mora quirúrgica cuando transcurren más de 90 días sin que pueda recibir la intervención que necesita.

Esta situación evidencia el tiempo que algunos derechohabientes deben esperar para acceder a un procedimiento quirúrgico. En determinados casos, la espera puede superar ampliamente los tres meses establecidos como referencia para contabilizar la mora.