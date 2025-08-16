Monseñor Vicente Nácher sobre caminata: "Estamos realmente admirados"

Tegucigalpa, Honduras.-Sumamente sorprendido y admirado por la cantidad de personas que llegaron a la caminata de las iglesias, dijo estar el arzobispo de Tegucigalpa, Vicente Nácher, mientras caminaba por el bulevar Suyapa.

"Estamos realmente admirados, ya vamos adelante en el bulevar Suyapa y todavía nos dicen que siguen entrando por el anillo, la cantidad de gente es algo admirable", mencionó sin parar de caminar.

"Todos somos una gran familia, es posible caminar juntos, es posible dialogar, es posible amarnos unos a otros como Jesucristo nos ha enseñado, el mensaje siempre es el del amor, el amor que de verdad transforma y que salvó al mundo en la forma de Jesucristo", afirmó uno de los impulsadores de la caminata.

Agregó que "esta caminata es de la gente, es de los caminantes, bienaventurados todos aquellos que caminan por la paz".