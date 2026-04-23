MP solicita al Congreso financiamiento de L36 millones para Cámaras Gesell

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público solicitó al Congreso Nacional la aprobación de un financiamiento superior a los 36 millones de lempiras para el proyecto “Red de Cámaras Gesell”, destinadas a la atención integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual en Honduras. La solicitud fue presentada ante la Comisión de Familia, Niñez y Adulto Mayor del poder legislativo como parte del proceso de revisión del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026, que contempla la incorporación de recursos adicionales destinados a la protección de la niñez. Durante la reunión, la abogada Irina Pineda, jefa del Departamento de Cooperación Externa del Ministerio Público, detalló la necesidad de contar con infraestructura adecuada para la atención de víctimas, donde enfatizó que el fortalecimiento de las cámaras testimoniales "es clave para garantizar procesos judiciales más eficientes".

Además, la presentación del proyecto fue respaldada por el director general de Fiscales, Juan Carlos Sánchez Villalobos, y representantes de la Fiscalía de la Niñez, quienes presentaron datos estadísticos que evidencian la urgencia de implementar las Cámaras Gesell a nivel nacional, ante el incremento de casos relacionados con delitos sexuales contra menores de edad. La iniciativa fue recibida por los miembros de la comisión legislativa, encabezada por la diputada Alejandra Vallecillo Pavón, en su calidad de presidenta, la diputada María José Sosa Rosales y otros parlamentarios que manifestaron interés en la propuesta. De acuerdo con el Ministerio Público, la Red de Cámaras Gesell permitirá contar con ambientes controlados que reduzcan el impacto psicológico en las víctimas durante la toma de declaraciones, evitando su exposición directa a los procesos judiciales. Se destacó que el proyecto forma parte de un esfuerzo orientado por organizaciones nacionales e internacionales, orientado a modernizar los mecanismos de investigación y garantizar el acceso a la justicia para la población infantil y adolescente del país. Cabe destacar que en el desarrollo de la sesión también se resaltó el apoyo técnico y cooperación de ChildFund, Casa Alianza, COINPRODEN, UNESCO, Plan Internacional, ASJ, Compassion, Red Viva, Save the Children y World Vision Honduras.

¿Qué son las Cámaras Gesell?