Ministerio Público investiga a gerente del SANAA por acoso laboral

Stefanny Núñez, la joven agredida verbalmente y que publicó el video, expresó a EL HERALDO que este era un problema que se dio desde hace varios meses. “La raíz del maltrato es cuando uno no es parte de actos irregulares, entonces uno pasa a ser estorbo para las personas que quieren hacer mal las cosas, eso pasó con nosotras”, declaró.

El video fue grabado el 18 de noviembre de 2022 y dura 10 minutos. Las cuatro jóvenes afectadas ya interpusieron la denuncia ante las autoridades del Ministerio Público, como acoso laboral vertical.

De inmediato la Fiscalía de Derechos Humanos abrió un expediente investigativo y comenzó a realizar las primeras pesquisas. Las víctimas fueron interrogadas por los fiscales y se prevé que al expediente se incluyan otros delitos.

Por su parte, Gómez pidió disculpas y negó las acusaciones. “Nosotros estamos abiertos a las investigaciones, no tenemos ningún problema, siempre he denunciado irregularidades, yo no tengo miedo en esa situación”, afirmó.

