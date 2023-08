Mauricio Ramos: “La presidenta no nos mandó a estar llorando”

Ramos aseveró que dentro del gabinete de gobierno se les ha establecido no quejarse y, por el contrario, buscar soluciones a lo heredado por los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Mauricio Ramos , afirmó que recibieron una orden de la presidenta Xiomara Castro de no referirse a los últimos 12 años de gobierno nacionalista ni poner excusas, aunque la mandataria lo hace constantemente.

“Yo no me refiero jamás a lo que nos dejaron porque la presidenta Castro no nos mandó a estar llorando por el pasado, nos mandó a resolver problemas. Nuestra línea discursiva es resolver los problemas”.