Masivos cortes de energía para este jueves 25 de junio, ¿tu zona se quedará a oscuras?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que habrá cortes de energía programados para este jueves 25 de junio en colonias y aldeas de Cortés, Copán y otras localidades del territorio nacional. De acuerdo los boletines emitidos por la empresa energética, las interrupciones en el servicio se deberán a trabajos de mantenimiento de circuito y adecuaciones en transformaciones de potencia. A continuación el listado de zonas que no tendrán energía eléctrica durante varias horas este miércoles:

Omoa, Cortés: de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.

Cuyamel, Buena Vista, la barra de Cuyamel, la barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, generadoras hidroeléctricas Cuyamel, San Carlos y Cortecito, Quimistán El Listón, Paso Viejo, Las Flores.

Santa Rosa de Copán: de 8:20 a. m. a 4:20 p. m.

No habrá energía en las aldeas: El Mogote, Inshuma, El Salitrillo, Callejones, El Rosario, La Arena, Los Naranjos, El Corralito y sus caseríos cercanos, los barrios: residencial Bosques de Copán, residencial Ecoforesta, barrio Los Ángeles, barrio Las Cidras. Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC), Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), Colegio de Abogados, municipio de San Juan de Opoa de Copán: las aldeas, Torihuaque, Cebratana, El Coyolar, Santa Elena, Los Pozos, Los Hichules, El Limón, Colatina, Las Sandias, El Junco, Laguna Negra y sus caseríos cercanos. Tampoco habrá luz en el casco urbano de Santa Rosa Copán: barrio Santa Teresa, barrio El Carmen, barrio El Calvario, barrio Mercedes, colonia Centenario, barrio Miraflores, colonia Osorio, colonia Mejía García, colonia Figueroa, colonia Imperial, barrio Dolores, residencial Miraflores, residencial Altos de Santa Rosa, colonia Divina Providencia, colonia Lomas de Santa Rosa, colonia Villas de Occidente. Residencial Santa Fe, colonia Capítulo de Abogados, residencial Amid Cardenas, residencial Palmira, residencial El Pedregal, barrio San Martín, sector La Cuchilla, residencial Los Castaños, Hospital Médico Santa Rosa, Uniplaza, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, Hospital de Occidente, Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC), Universidad Católica de Honduras, Coffe Planet, Camo y las aldeas: Villa Belén, El Carrizal, Cerro Blanco, Maicupa, Calabazas, Plan Grande, y sus caseríos cercanos.

Ocotepeque y Copán: de 8:20 a. m. a 4:20 p. m.

El Tepezcuintle, La Laborcita, Plan del Rancho, Valle Mercedes, Veracruz y los caseríos cercanos. En el municipio de Ocotepeque: el casco urbano de Ocotepeque y las aldeas Antigua Ocotepeque, El Barreal, Veracruz, El Volcán, Pie del Cerro, San José, San Rafael, Santa Anita, San Miguel, Los Planes, Aduana El Poy, Aduana Agua Caliente y los caseríos cercanos. En el municipio de Santa Fe: el casco urbano de Santa Fe y las aldeas Agua Caliente, El Mojanal, La Quesera, Los Encinos, Piedras Bonitas, Piñuelas, Sulnete y los caseríos cercanos. En el municipio de Concepción: el casco urbano de Concepción y las aldeas San José, Santa Anita, Tulas, San Cayetano y los caseríos cercanos. En el municipio de San Francisco del Valle: el casco urbano de San Francisco y las aldeas Coloal, Las Lomas, El Sile, El Tablón, La Laguna, Santa Tereza, Río Ondo y los caseríos cercanos. En el municipio de San Marcos: el casco urbano de San Marcos y las aldeas El Refugio, Potrerillos, El Comedero, El Pito, Volcancito y los caseríos cercanos. En el municipio de Mercedes: el casco urbano de Mercedes y las aldeas Concepción, El Coral, El Limoncito, Laguna Seca, Las Vegas, Plan del Rosario, San Antonio, San José del Jocotán, Yuscarán y los caseríos cercanos. En la jurisdicción de Cucuyagua, Copán: los barrios El Centro, Abajo, El Calvario, La Cruz, Las Delicias, Montecino, Concepción, San Sebastián, Séptimo Batallón de Infantería, las aldeas Junquillo, Gualtaya, Casa Quemada, Barbasco, El Bálsamo, Las Lomitas, El Coyolar, Capuquitas, Yaunerita, Plan de Limo, Yauronte, Yaunera, El Tránsito y caseríos cercanos. En el municipio de San Pedro Copán: las aldeas Villanueva, Cerro Gacho, caserío El Planón, Azajario, El Relámpago, Pepescas, San Francisco El Egido, Río Colorado, El Zapote, Yaunera, Las Capucas y caseríos cercanos. En el municipio de Corquín, Copán: las aldeas Quebradas, aldea Capucas y caseríos cercanos.

Copán, Lempira y Ocotepeque: de 8:20 a. m. a 4:20 p. m.

En el municipio de Santa Rosa de Copán: las aldeas El Rodeo, Periconal, Las Pilas, Potrerillos, El Tablón, Calzontes, Guachipilín, Bombas de Agua de Aguas de Santa Rosa y los caseríos cercanos. En el municipio de Talgua, Lempira: el casco urbano de Talgua y las aldeas Cafetalera, Cansincamón, El Aguacate, El Ciruelito, El Matasano, La Rinconada, La Tejera, Las Lajitas, San Ramón, Talnetes, La Peña, Cedros, Los Mangos, El Salitrón, Pinabetal y los caseríos cercanos. En el municipio de Las Flores, Lempira: las aldeas Las Vegas, Monte La Virgen, La Haciendita, El Socorro, Mercedes, Nueva Esperanza, Platanares, Las Juntas, Mariposas y los caseríos cercanos. En el municipio de Lucerna, Ocotepeque: el casco urbano de Lucerna y las aldeas La Concordia, Río Hondo, Santa Rosita y los caseríos cercanos. En el municipio de Sensenti, Ocotepeque: el casco urbano de Sensenti y las aldeas Azacualpa, La Colonia, El Matazano, Gualtaya, La Loma, Las Mesitas, Los Planes, San Antonio, San Francisco Cones y los caseríos cercanos. En el municipio de La Labor, Ocotepeque: el casco urbano de La Labor y las aldeas El Ingenio, El Rosario, Llano Largo, Montepeque, Pashapa, Santa Efigenia, Santa Lucía y los caseríos cercanos. En el municipio de Fraternidad, Ocotepeque: el casco urbano de Fraternidad y las aldeas Las Cruces, Los Vados, San Francisco y los caseríos cercanos. En el municipio de Dolores Merendón, Ocotepeque: el casco urbano de Dolores Merendón y las aldeas San Jerónimo, El Pinal Quequesque, Nueva Esperanza, Las Toreras, represa hidroeléctrica Quilio I y II y los caseríos cercanos. En el municipio de San Jorge, Ocotepeque: el casco urbano de San Jorge y las aldeas El Rastrojón, El Socorro, Los Planes, Río Blanco, Santa Elena y los caseríos cercanos. En el municipio de Sinuapa, Ocotepeque: el casco urbano de Sinuapa y las aldeas El Carrizal, El Moral, El Ocotillo, El Peñasco.

Municipios de Copán: de 8:20 a. m. a 4:20 p. m.