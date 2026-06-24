Los mejores momentos del Brasil vs Escocia en el Mundial 2026

El exfutbolista Ronaldinho saluda al seleccionador de Brasil Carlo Ancelotti en el partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 entre Escocia y Brasil.
La belleza de las mujeres brasileñas no se hizo esperar en el partido que define clasificados a los dieciseisavos.
Esta guapa mujer también se sumó a la algarabía registrada durante los primeros goles, en el primer tiempo entre Brasil vs Escocia.
Con la Copa del Mundo en sus manos este aficionado vistió de arriba a abajo los colores de la selección de Brasil.
Los mantas pidiendole a Neymar que les regala la camisa de su debút en el Mundial 2026 no faltaron.
Un pequeño aficionado de Escocia anima a su selección mostrando los colores de la bandera escocés en su rostro.
Estos pequeños escoceces también llegaron para apoyar a su selección en su partido decisivo frente Brasil.
El ambiente en el Hard Rock Stadium de Miami es engalanado además con la belleza exótica de muchas brasileñas.
Con una peluca verde y amarillo, característicos de Brasil, este aficionado vivió con intensidad cada una de las jugadas de la Selección de Brasil.
El exfutbolista Ronaldinho sorprendió al ser captado en el partido de Brasil contra Escocia donde en la primera parte la selecao sumó dos goles.
El exfutbolista Ronaldinho saluda a jugadores este miércoles durante el partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 entre Escocia y Brasil.
Neymar no jugó la primera parte del encuentro contra Escocia, mientras la afición ansía su debut en el Mundial 2026.
Bellas aficionadas de Brasil posan en el estadio Hard Rock en Miami para apoyar a su selección.
Un aficionado de Brasil celebra en el partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 entre Escocia y Brasil, en el estadio Hard Rock en Miami, mientras luce los colores del equipo brasileño.