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Los mejores momentos del Brasil vs Escocia en el Mundial 2026

La llegada de Ronaldhino al estadio Hard Rock para ver a su país en la cancha; las bellezas brasileñas y la emoción de los aficionados destacaron en el partido

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 17:00
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El exfutbolista Ronaldinho saluda al seleccionador de Brasil Carlo Ancelotti en el partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 entre Escocia y Brasil.

Alberto Estevez / EFE
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La belleza de las mujeres brasileñas no se hizo esperar en el partido que define clasificados a los dieciseisavos.
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Esta guapa mujer también se sumó a la algarabía registrada durante los primeros goles, en el primer tiempo entre Brasil vs Escocia.

 Alberto Boal / EFE
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Con la Copa del Mundo en sus manos este aficionado vistió de arriba a abajo los colores de la selección de Brasil.

 Alberto Boal / EFE
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Los mantas pidiendole a Neymar que les regala la camisa de su debút en el Mundial 2026 no faltaron.

CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE
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Un pequeño aficionado de Escocia anima a su selección mostrando los colores de la bandera escocés en su rostro.

 Alberto Boal / EFE
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Estos pequeños escoceces también llegaron para apoyar a su selección en su partido decisivo frente Brasil.
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El ambiente en el Hard Rock Stadium de Miami es engalanado además con la belleza exótica de muchas brasileñas.

 Alberto Estevez / EFE
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Con una peluca verde y amarillo, característicos de Brasil, este aficionado vivió con intensidad cada una de las jugadas de la Selección de Brasil.
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El exfutbolista Ronaldinho sorprendió al ser captado en el partido de Brasil contra Escocia donde en la primera parte la selecao sumó dos goles.

 Alberto Estevez / EFE
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El exfutbolista Ronaldinho saluda a jugadores este miércoles durante el partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 entre Escocia y Brasil.

 Alberto Estevez / EFE
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Neymar no jugó la primera parte del encuentro contra Escocia, mientras la afición ansía su debut en el Mundial 2026.

CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE
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Bellas aficionadas de Brasil posan en el estadio Hard Rock en Miami para apoyar a su selección.

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Un aficionado de Brasil celebra en el partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 entre Escocia y Brasil, en el estadio Hard Rock en Miami, mientras luce los colores del equipo brasileño.
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