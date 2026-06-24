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Messi cumple 39 años y aquí repasamos sus 10 récords en Copas del Mundo

Lionel Messi celebra hoy su cumpleaños número 39 y, en honor a su mítico dorsal, destacamos las marcas del astro argentino en el máximo torneo de selecciones

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 09:37
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La máxima estrella del fútbol está frente a su último Mundial y, con 39 años, se ha dedicado a romper marcas y sumar récords a su interminable lista.

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Comenzando por superar a Ronaldo Nazario y Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los mundiales con 18 anotaciones, camino a convertirse en el primer futbolista en alcanzar la veintena de goles.

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Y con su hat-trick contra Argelia de la primera jornada, se convirtió en el jugador más veterano en anotar tres goles en una Copa del Mundo con 38 años.

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Además, Messi ha abierto el marcador en diez partidos de una Copa del Mundo, muy por encima del español David Villa y el brasileño Ronaldo Nazario, que lo hicieron en seis ocasiones.

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Messi no se queda atrás en una característica del juego que lo acompaña desde su debut, compartiendo el primer lugar de máximos asistidores en Copas del Mundo, igualado con Diego Armando Maradona con ocho.

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Y si sumamos sus dianas (18) con los pases de gol (8), ostenta el récord del futbolista con más contribuciones para una sola selección, participando en el 17% de los goles argentinos en mundiales.

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Y si hablamos de la mayor cantidad de partidos jugados, el argentino también ocupa el primer lugar con 28, tres por encima del alemán, Lothar Matthäus.

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Tantos encuentros disputados le hacen acreedor del jugador con más victorias en la historia de los mundiales, ganando 18 de esos 28 partidos.

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Tantas actuaciones sobresalientes lo coronan como el único jugador en ganar el premio MVP de cada ronda en un solo Mundial (Fase de Grupos, Octavos, Cuartos, Semifinales y la Gran Final) en Qatar 2022.

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Ya que mencionamos a Qatar 2022, el argentino levantó su primer y único mundial marcando al menos un gol en cada fase e igualó a Jairzinho y Fontaine como los únicos en anotar gol en seis partidos consecutivos de mundiales.

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Quedándose con el Balón de Oro del torneo en Brasil 2014 y Qatar 2022, único futbolista en ganarlo dos veces desde su creación en 1978.

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Niños y grandes celebran el cumpleaños del astro argentino, conscientes de que si está a su mejor nivel, los puede convertir en campeones del mundo por cuarta vez.

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