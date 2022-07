Por masivos contagios de covid, el Congreso Nacional podría regresar a sesiones por Zoom

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por ola de contagios de covid-19 en el Congreso Nacional las sesiones legislativas solamente durarán solamente dos o tres horas.

Más de 26 contagios por covid-19 fueron confirmados dentro del Poder Legislativo, entre el personal que labora durante las sesiones legislativas y varios diputados.

Ante la alarmante cifra de contagios los parlamentarios no descartan regresar nuevamente a la realización de sesiones virtuales.

El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Yahvé Sabillón expresó que “es una posibilidad volver a las sesiones virtuales, aunque nosotros no nos gusta esa forma de legislar, pero si miramos que más compañeros están saliendo contagiados y más personal no nos va quedar opción porque el Congreso Nacional no puede parar”.

Añadió que “es una de las opciones planteadas, pero hemos sugerido que las sesiones sean solamente de dos horas o se pueden ampliar los días son ideas que la junta directiva deberá analizar y tomar una decisión en los próximos días, hasta este momento tenemos 26 y no descartamos que hoy (ayer), resulten más la nueva cepa que ataca el país es mucho más contagiosa”.

Para evitar el incremento de casos de covid-19, el Congreso Nacional intensificó las medidas de bioseguridad y el uso permanente de mascarilla durante las sesiones legislativas.

