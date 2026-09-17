Más de 117 pruebas aplazan audiencia inicial contra el empresario Lenir Pérez

Tegucigalpa, Honduras.- Una jueza en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción suspendió este jueves la audiencia inicial contra el empresario Lenir Pérez, imputado por los delitos de explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados en perjuicio del medio ambiente del Estado de Honduras. Según la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, la audiencia fue suspendida tras la extensa carga probatoria ofrecida por las partes procesales, ya que el Ministerio Público (MP), los acusadores privados y la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron más de 80 medios de prueba, mientras que la defensa técnica de Pérez ofertó 37. Durante la continuación de la audiencia, el juez deberá determinar cuáles de medios de prueba ofrecidos por las partes serán admitidos para su evacuación. No obstante, la portavoz aseguró que la audiencia se retomará el próximo jueves 1 de octubre a las 9:00 de la mañana.

Actividad minera en Tocoa

Lenir Pérez se desempeñó como representante legal y presidente del consejo de administración de Inversiones Pinares, empresa vinculada con la explotación de recursos mineros de óxido de hierro mediante extracción mecanizada y el método a cielo abierto en la parte alta de la montaña de Botaderos, en Tocoa, Colón Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Información del Poder Judicial apunta que la empresa está vinculada con afectaciones a la vegetación boscosa y daños al suelo y subsuelo derivados de la utilización de maquinaria y explosivos. Según la portavoz judicial, la intervención habría alterado recursos naturales de la zona y contravenido el régimen de protección de algunos cuerpos naturales de agua y fauna del sector.

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