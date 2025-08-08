Mario Pérez tras rapto de Mario Reyes: "Estoy muy preocupado con esta situación "

Tegucigalpa, Honduras.-Mario Pérez, diputado nacionalista, aseguró sentirse muy preocupado por el rapto de Mario Reyes, actual candidato a diputado propietario.

"En mi condición de seguridad estoy bien, pero muy preocupado con esta situación que se ha dado y que se está dando", aseguró bastante consternado por lo que están viviendo en Santa Bárbara.

Pérez detalló que "veníamos con otros compañeros diputados a una reunión política al municipio de Las Vegas, salimos de la cabecera departamental, veníamos en carros distintos y el carro en el que se conducía el compañero Mario Reyes, que actualmente es diputado suplente y es candidato a diputado propietario, él venía más atrás con dos muchachos que le acompañaban".

"Fue interceptado en la carretera por otro vehículo, con hombres armados, lo bajaron, bajaron a los tres y solo sabemos que los pasaron al otro vehículo, donde andaban los maleantes y se los llevaron, al parecer se llevaron los dos vehículos", detalló Pérez.

Afirmó que "no sabemos nada más, desde que eso se dio estamos llamando a los teléfonos hace más de una hora y no contestan y ya ahorita, los teléfonos están apagados".