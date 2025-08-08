  1. Inicio
  2. · Honduras

Mario Pérez tras rapto de Mario Reyes: "Estoy muy preocupado con esta situación "

Pérez asegura que están preocupados por lo ocurrido. "En mi condición de seguridad estoy bien, pero muy preocupado con esta situación que se ha dado"

  • 08 de agosto de 2025 a las 12:50
Mario Pérez tras rapto de Mario Reyes: Estoy muy preocupado con esta situación

Mario Pérez lamentó lo que está ocurriendo en Santa Bárbara.

 Foto: Archivo El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-Mario Pérez, diputado nacionalista, aseguró sentirse muy preocupado por el rapto de Mario Reyes, actual candidato a diputado propietario.

"En mi condición de seguridad estoy bien, pero muy preocupado con esta situación que se ha dado y que se está dando", aseguró bastante consternado por lo que están viviendo en Santa Bárbara.

Pérez detalló que "veníamos con otros compañeros diputados a una reunión política al municipio de Las Vegas, salimos de la cabecera departamental, veníamos en carros distintos y el carro en el que se conducía el compañero Mario Reyes, que actualmente es diputado suplente y es candidato a diputado propietario, él venía más atrás con dos muchachos que le acompañaban".

"Fue interceptado en la carretera por otro vehículo, con hombres armados, lo bajaron, bajaron a los tres y solo sabemos que los pasaron al otro vehículo, donde andaban los maleantes y se los llevaron, al parecer se llevaron los dos vehículos", detalló Pérez.

Afirmó que "no sabemos nada más, desde que eso se dio estamos llamando a los teléfonos hace más de una hora y no contestan y ya ahorita, los teléfonos están apagados".

Capturan a sospechosos del rapto del candidato a diputado Mario Reyes del Partido Nacional

También aseguró que hay un testigo quien narró que "vio que un carro los interceptó, los bajó en la carretera pavimentada a la altura en el desvío entre San Francisco y Zacapa. Llegaron hombres armados que lo pasaron a otro vehículo y se los llevaron raptados".

Esta persona que presenció los hechos pensó en un inicio que el automóvil en el que iba Reyes tuvo un desperfecto mecánico, por lo que se acercó para auxiliarlos.

"Cuando los vio a la orilla de la carretera se paró, pero lo amenazaron los hombres armados, le dijeron que se fuera del lugar", mencionó.

Gustavo Sánchez sobre el rapto de Mario Reyes: "Activamos el protocolo de seguridad"

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias