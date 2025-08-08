Mario Pérez tras rapto de Mario Reyes: "Estoy muy preocupado con esta situación "

Tegucigalpa, Honduras.-Mario Pérez, diputado nacionalista, aseguró sentirse muy preocupado por el rapto de Mario Reyes, actual candidato a diputado propietario.
"En mi condición de seguridad estoy bien, pero muy preocupado con esta situación que se ha dado y que se está dando", aseguró bastante consternado por lo que están viviendo en Santa Bárbara.
Pérez detalló que "veníamos con otros compañeros diputados a una reunión política al municipio de Las Vegas, salimos de la cabecera departamental, veníamos en carros distintos y el carro en el que se conducía el compañero Mario Reyes, que actualmente es diputado suplente y es candidato a diputado propietario, él venía más atrás con dos muchachos que le acompañaban".
"Fue interceptado en la carretera por otro vehículo, con hombres armados, lo bajaron, bajaron a los tres y solo sabemos que los pasaron al otro vehículo, donde andaban los maleantes y se los llevaron, al parecer se llevaron los dos vehículos", detalló Pérez.
Afirmó que "no sabemos nada más, desde que eso se dio estamos llamando a los teléfonos hace más de una hora y no contestan y ya ahorita, los teléfonos están apagados".
También aseguró que hay un testigo quien narró que "vio que un carro los interceptó, los bajó en la carretera pavimentada a la altura en el desvío entre San Francisco y Zacapa. Llegaron hombres armados que lo pasaron a otro vehículo y se los llevaron raptados".
Esta persona que presenció los hechos pensó en un inicio que el automóvil en el que iba Reyes tuvo un desperfecto mecánico, por lo que se acercó para auxiliarlos.
"Cuando los vio a la orilla de la carretera se paró, pero lo amenazaron los hombres armados, le dijeron que se fuera del lugar", mencionó.