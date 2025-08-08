Denuncian rapto de Mario Reyes, candidato a diputado nacionalista en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Este viernes -8 de agosto- se ha informado sobre el rapto de Mario Reyes, actual diputado suplente del Partido Nacional por el departamento de Santa Bárbara, quien también participa como candidato a congresista propietario en las próximas elecciones del 30 de noviembre. Según lo expresado por el nacionalista Mario Pérez, el hecho ocurrió a la altura de Pito Solo cuando se dirigían hacia el municipio de Las Vegas, mientras se transportaban en vehículos separados.

Sin embargo, Reyes fue sustraído de la camioneta Toyota Prado en la que se transportaba junto a su conductor, Juan Ramón Meza, y otro individuo conocido como Héctor "El Father", ambos activistas del Partido Nacional. Pérez detalló en HRN que uno de los testigos narró que "vio que un carro los interceptó, los bajó en la carretera pavimentada a la altura en el desvío entre San Francisco y Zacapa. Llegaron hombres armados que lo pasaron a otro vehículo y se los llevaron raptados". Esta persona que presenció los hechos pensó en un inicio que el automóvil en el que iba Reyes tuvo un desperfecto mecánico, por lo que se acercó para auxiliarlos. "Cuando los vio a la orilla de la carretera se paró, pero lo amenazaron los hombres armados, le dijeron que se fuera del lugar", mencionó, agregando que los secuestradores también se llevaron el vehículo en el que se conducía Mario Reyes.

"Hemos tratado de llamar a los teléfonos de los dos acompañantes y no contestan y al de Mario Reyes, pero no hay respuesta. Los celulares suenan, pero no hay respuesta". Además, indicó que el testigo les dijo que el carro en el que se transportaban los individuos armados era un Toyota Hilux, color blanco. "Incluso dijo que lo iba manejando una mujer", citó Pérez. A criterio de Pérez, estas acciones no se tratan un simple atraco por la forma en la que ocurrieron los hechos. "Esto a todas luces es una acción que iba dirigida contra el compañero por el modo en que sucedió. Atravesar un carro en carretera, bajar a las personas, pasarlas a otro carro. No es un asalto normal por robarse celular o el poco dinero que se ande en la bolsa. Esto parece más de crimen organizado", expresó. Pérez aseguró que su correligionario no había comunicado ser víctima de amenazas o situaciones similares, señalando que este viernes tenían por objetivo visitar a candidatos a alcaldes de Santa Bárbara. "Nos extraña esto que está pasando porque Mario es una persona muy querida en el departamento, no entendemos la lógica de lo que está sucediendo porque tampoco es un hombre con dinero. No debería ser un secuestro motivado por dinero porque todo el pueblo sabe que no es un hombre adinerado, es un muchacho trabajador y luchador", comentó.

Investigación