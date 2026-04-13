Mario Morazán: Miriam Barahona "no estaba en condiciones físicas y mentales para ejercer el cargo"

Tegucigalpa Honduras.- El magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, compareció ante la Comisión Especial de Juicio Político, citación en la que negó los presuntos hostigamientos en contra de la magistrada Miriam Barahona, quien falleció de cáncer el pasado 23 de marzo. "Siento mucho pesar, lamento que quieran instrumentalizar la imagen de una mujer que ha fallecido para generar odio en contra mía", manifestó Mario Morazán.

Durante la audiencia, el funcionario desmintió frases que se le atribuyen en contra de Miriam Barahona. Para Morazán, asegurar que llamó "muerta de hambre" a la togada es un acto "inominioso" y completamente falso. Sin embargo, afirmó que la magistrada no estaba en condiciones de ejercer su cargo. "Era cierto que ella no estaba en condiciones físicas ni mentales para ejercer el cargo, llegaba en silla de ruedas, la bajaban, la instrumentalizaban", manifestó.

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